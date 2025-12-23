Aida Victoria Merlano tuvo que ser hospitalizada de urgencia: este es su estado de salud

El lunes 22 de diciembre de 2025, Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al informarles que había tenido que asistir a una entidad médica de urgencias.

De acuerdo a lo que reveló la influencer barranquillera, comenzó a sentir un dolor abdominal intenso y tuvo que buscar a un especialista de inmediato.

Esta fue la razón por la que Aida Victoria Merlano tuvo que asistir a un hospital de urgencia

Aida Victoria Merlano subió una foto desde una camilla e indicó que sufrió un dolor abdominal que por poco le genera convulsiones.

"Yo soy súper brava para aguantar el dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal por el que hasta me desmayé y casi convulsiono", comenzó escribiendo la influencer.

"Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó. Conclusión: eres un ser humano y, por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena", agregó.

¿Cuál es el estado de salud actual de Aida Victoria Merlano?

Después de que Aida Victoria Merlano precisó el diagnóstico, mostró que ya había recibido el alta médica y que se encontraba en su casa.

No obstante, de acuerdo con lo que permitido ver, su abdomen seguía un poco inflamado y, por lo tanto, una enfermera estaba pendiente de su evolución.

En medio de esa situación, sus seguidores le han manifestado que están pendiente de ella y que le desean una pronta y satisfactoria recuperación.

Asimismo, le han pedido que siga con juicio cada una de las recomendaciones médicas para que no sufra una recaída médica.