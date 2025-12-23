CANAL RCN
Harold Santiago Mosquera no se guardó nada: esta fue la razón por la que no llegó a Millonarios

El extremo, que jugará en Cerro Porteño, contó por qué quedó descartado su regreso al 'albiazul'. Estas fueron sus declaraciones.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
11:13 a. m.
Harold Santiago Mosquera, que fue figura con Independiente Santa Fe durante año y medio, ya fue oficializado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay.

"Oficial: Santiago Mosquera es nuevo jugador del 'Ciclón de Barrio Obrero'. Bienvenido", escribió el club en sus redes sociales.

Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente por su nuevo equipo
El destacado extremo colombiano, que en el Fútbol Profesional Colombiano también ha jugado en Millonarios y Deportivo Cali, fue pedido por Jorge Bava, el último director técnico campeón con Independiente Santa Fe.

Sin embargo, antes de ese acuerdo definitivo, Millonarios y América de Cali buscaron tener a Harold Santiago Mosquera en el 2026 y presentaron muy buenas ofertas.

Pero, en un diálogo con el periodista Miguel París, el mismo Harold Santiago Mosquera reveló por qué finalmente no retornó al 'albiazul', equipo en el que debutó como profesional.

Todo claro: esta fue la razón por la que Harold Santiago Mosquera no volvió a Millonarios tras su salida de Santa Fe

En la entrevista con Miguel París, Harold Santiago Mosquera indicó que su etapa en Independiente Santa Fe ha sido una de las mejores de su vida.

De hecho, el extremo dejó claro que no quería salir del club, pero que, por cuestiones económicas, el 'león capitalino' no pudo igualar las ofertas que llegaron.

No obstante, a pesar de que no se logró un nuevo acuerdo, el extremo recalcó que quedó profundamente agradecido con la institución 'cardenal' y que, por ende, sintió que no era justo salir de Santa Fe a Millonarios en este momento.

"Siempre mi intención era poder llegar a un acuerdo con el club, pero yo entendía lo difícil que era. Siempre lo hablamos, lo comunicamos, pero nunca se logró porque ambas partes entendíamos que era complejo porque las ofertas de Millonarios y América eran muy buenas, pero para Santa Fe era difícil igualarlas", afirmó Harold Santiago Mosquera en la charla con Miguel París.

"Millonarios me buscó, yo nunca he escondido el cariño que les tengo, pero creo que Santa Fe no merecía en este momento que yo me fuera para allá. Creo que ahí lo terminé descartando", dijo también.

Así fue como Harold Santiago Mosquera se despidió de Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera, mediante un video, recordó múltiples momentos de alegría que vivió con Independiente Santa Fe y dejó el siguiente mensaje:

"Querido Santa Fe, estos últimos días han sido muy difíciles para mí, pero llegó el momento de despedirme. Hace casi año y medio llegué con la ilusión intacta y con el corazón dispuesto a dejarlo todo por estos colores. Desde el primer día me entregué al máximo para honrar esta camiseta y responder al cariño que recibí desde el inicio. Jamás olvidaré este campeonato que conseguimos y ese título quedará para siempre en mi vida porque fue un sueño compartido", afirmó Harold Santiago Mosquera.

"Este club me regaló momentos que marcaron mi carrera. Sentir el respaldo y la pasión de una afición tan fiel y exigente me transformó como persona y como futbolista. Me voy tranquilo porque lo di todo, luché, me esforcé, celebré y aprendí. Cierro este ciclo completamente agradecido y con el corazón lleno", concluyó.

