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Lula da Silva oficializó su candidatura a un cuarto periodo presidencial

Lula, de 80 años, ha gobernado Brasil entre 2003 y 2010, antes de volver al poder en 2023.

Lula da Silva oficializó su candidatura a un cuarto periodo presidencial
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
06:52 p. m.
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Luiz Inácio Lula da Silva buscará nuevamente la presidencial de Brasil. El Partido de los Trabajadores oficializó su candidatura para buscar un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre.

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"Quiero luchar contra la vejez, (...) no quiero andar arrastrando las piernas (...) Lo que motiva a un gobierno a disputar la reelección es su legado. Tenemos autoridad para defender con orgullo todo lo que hicimos en cada ciudad y cada estado. Hoy renovamos un compromiso con Brasil", dijo da Silva.

Lula dijo que quiere "estar preparado para que nadie invada este país" y advirtió que "ni chinos, ni estadounidenses ni franceses van a meter los dedos en nuestras tierras raras", en referencia a las reservas de minerales críticos que abundan en Brasil.

Lula se enfrentará a Flávio Bolsonaro

El exobrero y líder sindical enfrentará al candidato derechista Flávio Bolsonaro, de 45 año, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

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Lula lidera las encuestas. Su intención de voto para la segunda vuelta es de 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro, según el instituto Datafolha.

Bolsonaro ha asegurado que su padre, en prisión domiciliaria, "va a subir la rampa" del palacio presidencial junto a él en enero si gana los comicios.

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