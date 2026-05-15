Grupo Firme llegará al FIFA Fan Festival 2026 en Monterrey: fecha y detalles

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y Monterrey quiere convertirse en uno de los grandes epicentros de la fiesta fuera de los estadios. Por eso, la ciudad presentó parte de la programación artística del FIFA Fan Festival que se realizará en el Parque Fundidora y uno de los nombres que más expectativa ha generado es el de Grupo Firme.

La agrupación mexicana se presentará el próximo 24 de junio en uno de los escenarios más importantes del torneo, compartiendo cartel con artistas internacionales como Chayanne, Imagine Dragons y Enrique Iglesias.

¿Por qué Grupo Firme será uno de los grandes atractivos del festival?

La elección de Grupo Firme no es casualidad. La banda liderada por Eduin Caz vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como uno de los máximos representantes del regional mexicano a nivel internacional.

Actualmente, el grupo recorre Latinoamérica con su gira “La Última Peda Tour 2026”, logrando conciertos con entradas agotadas en países como Colombia, Chile, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Además, recientemente lanzaron “Evolución”, su primer álbum de estudio en tres años.

Uno de los sencillos que más ha dado de qué hablar es “Qué Mal Te Ves Sin Mí”, una canción cargada de desamor que interpreta junto a Hernán Sepúlveda y que conecta con miles de seguidores por su intensidad emocional.

¿Cómo será el FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora?

El Parque Fundidora será el corazón de la celebración mundialista en Monterrey durante 39 días. El recinto espera recibir más de 110 mil personas por jornada y superar los dos millones de visitantes a lo largo del evento.

Además de los conciertos, el espacio contará con transmisión en vivo de los 104 partidos del Mundial, experiencias interactivas, muestras gastronómicas y actividades culturales para todas las edades.

Uno de los puntos más destacados es que la entrada a la zona general será completamente gratuita, permitiendo que aficionados de distintas partes del mundo disfruten del ambiente futbolero sin costo.

Con este anuncio, Monterrey confirma su intención de convertir el FIFA Fan Festival 2026 en una experiencia que combine música, cultura y fútbol en un mismo lugar.

Grupo Firme está de regreso junto a Hernán Sepulveda, con un sencillo que le canta al desamor

Además de su esperada presentación en el FIFA Fan Festival 2026, Grupo Firme atraviesa un momento clave en su carrera con el lanzamiento de “Qué Mal Te Ves Sin Mí”, un sencillo en colaboración con Hernán Sepúlveda que vuelve a poner al desamor en el centro de sus canciones.

El tema mezcla dolor, despecho y sentimiento con el estilo característico de la agrupación liderada por Eduin Caz, logrando conectar rápidamente con sus seguidores.

La canción habla de una relación rota en la que una de las partes intenta reemplazar el vacío emocional con alguien más, mientras el otro sigue marcado por la historia que vivieron juntos.