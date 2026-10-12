Los fuertes daños que dejó el terremoto de Panamá en suelo colombiano: estas fueron las zonas

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió recientemente a Panamá dejó una profunda huella más allá de las fronteras del vecino país, generando graves afectaciones estructurales y de infraestructura en el departamento de Antioquia, especialmente en la subregión del Urabá.

Ante esta situación, las autoridades departamentales y locales activaron planes de contingencia para atender los daños viales, evaluar las edificaciones comprometidas y censar a la población damnificada.

Zonas afectadas en Colombia por el terremoto en Panamá

Afectaciones críticas en la vía Turbo - Nuevo Antioquia

Uno de los puntos más golpeados por el movimiento telúrico se registra en el corredor vial que comunica al distrito de Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia. De acuerdo con los reportes técnicos preliminares entregados por los organismos de socorro y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), cerca de un kilómetro de esta importante vía presenta graves deformaciones en la carpeta asfáltica y hundimientos del terreno.

Los expertos han señalado que estos daños terrestres están estrechamente asociados a la reactivación de diapiros de lodo (estructuras geológicas subterráneas) provocada por la liberación de energía del sismo. Como respuesta inmediata, la Gobernación de Antioquia dispuso el traslado de maquinaria amarilla y personal técnico especializado para remover escombros, estabilizar el terreno y habilitar rutas alternas que garanticen el flujo vehicular y el abastecimiento de las comunidades rurales incomunicadas.

El impacto del sismo no solo se ha limitado al sector vial. Las inspecciones adelantadas por las administraciones municipales de Turbo y Necoclí han confirmado daños estructurales en decenas de viviendas ubicadas en zonas rurales y veredales. Hasta el momento, los censos oficiales reportan al menos 32 viviendas con averías severas, además de afectaciones en centros educativos y pequeños puentes locales.

Ante el riesgo inminente de colapso debido a las réplicas y las condiciones inestables del suelo, los comités de gestión del riesgo ordenaron la evacuación preventiva de las familias afectadas, las cuales han sido reubicadas temporalmente mientras se adelantan los diagnósticos detallados de habitabilidad.

Asimismo, las autoridades mantienen un monitoreo riguroso en las riberas de ríos y quebradas para prevenir emergencias asociadas a posibles deslizamientos o crecientes súbitas, reiterando el llamado a la ciudadanía para acatar exclusivamente la información oficial emitida por los canales institucionales.