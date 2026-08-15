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Terremoto en Colombia: así transformaron las redes sociales la respuesta ante la emergencia

Las redes sociales y el internet se convirtieron en la principal herramienta para coordinar ayudas, localizar víctimas y movilizar recursos en tiempo real.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
03:56 p. m.
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El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto marca un hito en la forma como las comunicaciones digitales transforman la respuesta ante desastres naturales.

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El poder de las comunicaciones en emergencias

Por primera vez en la historia del país, las redes sociales e internet se convirtieron en la principal herramienta para coordinar ayudas, localizar víctimas y movilizar recursos en tiempo real.

Según datos de la plataforma Cloudflare, que monitorea el tráfico y conexiones de internet a nivel mundial, el 10 de agosto a las 7:35 de la mañana se registró una caída repentina de todas las solicitudes a servicios web en Risaralda, Valle del Cauca y las zonas afectadas por el sismo.

La plataforma marcó con color naranja la advertencia de que una catástrofe estaba afectando las comunicaciones por internet en esas regiones.

Desde ese momento, Google reportó que la palabra "terremoto" se convirtió en la búsqueda más alta del país, con usuarios intentando hallar reportes de supervivencia, estado de edificaciones y solicitudes de rescate compartidas de primera mano por los afectados.

Sin embargo, 24 horas después del sismo, Cloudflare registró un aumento significativo en las solicitudes web. Esta vez, según datos de Google, los usuarios buscaban información sobre "cómo ayudar".

Las redes sociales se inundaron de mensajes coordinando centros de acopio y convocando voluntarios.

Para el viernes 14 de agosto, la novedad por el terremoto desapareció de los reportes de tráfico anormal y los usuarios activos superaron el número de un viernes normal.

Google confirmó que las búsquedas coincidían con la necesidad de saber cómo hacer donaciones.

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Este fenómeno representa el primer terremoto que sorprende a Colombia en plena era digital. Para muchas víctimas, un video o un chat han sido la salvación, permitiendo ubicar a seres queridos y recibir apoyo inmediato.

La conectividad digital permitió que millones de colombianos sintieran el sufrimiento de las víctimas como propio y respondieran con una ola de solidaridad sin precedentes, canalizando ayuda humanitaria de manera más eficiente que en desastres anteriores.

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