Este sábado 28 de noviembre, la ciudad de Los Ángeles vivió un fuerte sismo de magnitud 5,0. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Manhattan Beach, zona costera y activó los protocolos de emergencia, mientras las autoridades monitoreaban posibles afectaciones y advertían sobre nuevas réplicas.

Uno de los episodios más impactantes quedó registrado en una transmisión en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde un avión comercial estuvo a pocos segundos de tocar tierra cuando la pista comenzó a vibrar.

Este angustioso momento se dio en el vuelo 1972 de Delta Air Lines, un Airbus A319 procedente de Kansas City. La aeronave realizaba su aproximación final con total normalidad alrededor de las 9:30 a. m. (hora local), pero justo antes del aterrizaje, el movimiento telúrico sorprendió a la ciudad y obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia aérea.

Video del angustiosos momento con avión durante el terremoto

Las imágenes, difundidas por el canal especializado Airline Videos Live, muestran el instante exacto en que la cámara fija del aeropuerto empieza a sacudirse con fuerza mientras se activan las alarmas en la cabina de control.

En el audio de la frecuencia aeronáutica se escucha la voz de un controlador aéreo advirtiendo con urgencia a la tripulación: "Delta 1972, vuelva a ascender. Estamos teniendo un fuerte terremoto".

Ante la imposibilidad de garantizar que el pavimento de la pista estuviera libre de grietas o daños estructurales en ese preciso segundo, los pilotos ejecutaron una maniobra de motor y al aire (go-around).

En el video se observa cómo el avión interrumpe su descenso, retrae el tren de aterrizaje y vuelve a ganar altitud sobre la ciudad de Los Ángeles, evitando cualquier riesgo al tocar suelo firme durante la sacudida.

Tras mantenerse en el aire durante aproximadamente media hora mientras los equipos técnicos inspeccionaban las pistas de aterrizaje, el vuelo finalmente completó su descenso sin inconvenientes a las 10:01 a. m..