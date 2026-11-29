Una nueva oportunidad de vida recibieron un zorro plateado y un oso hormiguero que fueron rescatados tras quedar huérfanos en zona rural de Lebrija, Santander.

Luego de un proceso de recuperación liderado por veterinarios y profesionales de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), ambos ejemplares, junto a un puercoespín, fueron reintroducidos en una reserva natural.

Los animales llegaron al centro de atención de fauna silvestre en condiciones que requerían cuidados especializados, luego de perder a sus madres en circunstancias registradas en el área rural del municipio. Durante varios meses recibieron atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento permanente para garantizar su desarrollo y capacidad de sobrevivir en su hábitat natural.

Recuperación y preparación para el regreso

De acuerdo con las autoridades ambientales, el proceso incluyó monitoreo constante de su estado de salud y estrategias enfocadas en fortalecer sus comportamientos naturales, con el fin de evitar la dependencia de los seres humanos y aumentar las probabilidades de éxito durante su retorno a la vida silvestre.

Los especialistas verificaron que las crías contaran con las condiciones físicas necesarias para enfrentar nuevamente los desafíos de su entorno natural, antes de autorizar su liberación.

Una nueva vida en una reserva natural

Tras completar satisfactoriamente su recuperación, el zorro plateado, el oso hormiguero y el puercoespín fueron trasladados y liberados en una reserva natural, un espacio que ofrece las condiciones adecuadas para su adaptación y protección.

La CDMB destacó que este tipo de rescates y procesos de rehabilitación contribuyen a la conservación de la fauna silvestre de la región y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar a las autoridades ambientales cualquier situación que ponga en riesgo a los animales silvestres.