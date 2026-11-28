Este sábado 28 de noviembre, se presentó un sismo de magnitud 5.0 que se sintió en Los Ángeles y el sur de California.

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El movimiento ocurrió cerca de Manhattan Beach, una ciudad a pocos kilómetros de Los Ángeles. Si bien no hubo lesionados ni daños grandes, los segundos en los que se experimentó fueron de pánico e inclusive obligaron a que un avión no aterrizara.

Temblor de magnitud 5.0

Un controlador del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles sintió el movimiento y le dijo al piloto de un vuelo de Delta Airlines que no se acercara a la superficie. Acto seguido, el avión se volvió a elevar y este momento inusual quedó grabado en video.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles desplegó al personal de 106 estaciones con el propósito de examinar si hubo daños en las viviendas y demás edificaciones. Se registró, por ejemplo, que una réplica derribó el panel blanco del techo en el aeropuerto y algunas ventanas se rompieron.

Posterior al sismo, una quema de seguridad provocó que apareciera una impresionante nube de humo desde una refinería de Chevron en El Segundo. La compañía informó que la quema es un procedimiento de seguridad como respuesta a terremotos.

Nube de humo y niños resguardándose

Las cámaras de una vivienda también captaron los segundos de pánico que experimentó una familia, tanto con el sismo como con la réplica. Los niños se resguardaron debajo de una mesa mientras transcurría el movimiento telúrico.

Summer Mecham, una residente de Manhattan Beach, le contó a California Post que ella se encontraba dando una clase de yoga cuando se dio el sismo. Posteriormente, al retornar a casa, se encontró con sus objetos por ‘todas partes’: “Hay cosas fuera de su sitio. Algunos ángeles de cerámica perdieron sus cabezas”.

Los temblores son frecuentes en California, aunque suelen ser leves. Sin embargo, el de este sábado fue el más grande desde 2014.