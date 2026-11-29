España celebra este domingo 29 de noviembre una de las jornadas electorales más decisivas de los últimos años. Cerca de 39 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de los Diputados y del Senado, en unos comicios que definirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años y que podrían reconfigurar el equilibrio político tanto dentro de España como en Europa.

Según las cifras oficiales, 38.616.949 electores tienen derecho al voto, de los cuales 35,9 millones residen en territorio español y más de 2,6 millones viven en el exterior. Para la jornada fueron habilitados 22.493 centros de votación y 61.033 mesas electorales. Además, más de 1,6 millones de jóvenes participan por primera vez en unas elecciones generales tras alcanzar la mayoría de edad desde los anteriores comicios de julio de 2023.

Las encuestas previas sitúan al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como la fuerza más votada. Sin embargo, los sondeos coinciden en que la formación conservadora tendría dificultades para alcanzar una mayoría absoluta en solitario, por lo que podría necesitar el apoyo de Vox, partido de extrema derecha que aparece al alza en la recta final de la campaña.

Una elección observada con atención en Europa

La posibilidad de que Vox llegue al poder por primera vez desde la transición democrática iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 ha convertido estas elecciones en un proceso seguido de cerca por distintos gobiernos y analistas europeos.

Durante el cierre de campaña, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, hizo un llamado a respaldar una "mayoría progresista" y advirtió sobre los riesgos de retrocesos políticos. Al mismo tiempo, el crecimiento de las fuerzas de derecha y extrema derecha ha generado inquietud entre algunos sectores de la ciudadanía.

"Mucho miedo por el auge de la extrema derecha", expresó en Barcelona Marian Gimeno, una gestora de proyectos de 30 años que considera preocupante una tendencia que, a su juicio, también se observa en otros países occidentales.

En contraste, otros votantes manifestaron su deseo de un cambio de gobierno. "Tengo ganas de que se vaya", afirmó en Madrid Margarita Jiménez, una jubilada que anteriormente respaldó al Partido Socialista, pero que ahora se declara decepcionada con la gestión de Sánchez, quien ocupa la presidencia desde 2018.

Migración, vivienda y corrupción dominaron la campaña

La campaña electoral estuvo marcada por debates sobre migración, vivienda, costo de vida y corrupción. En la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones en la que la legislación española prohíbe realizar actos de campaña o pedir el voto, Feijóo visitó la ciudad autónoma de Ceuta, en el norte de África, un territorio que recientemente volvió al centro de la discusión política por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

La migración fue precisamente uno de los principales temas impulsados por Vox. Su líder, Santiago Abascal, cerró la campaña en Valencia con un mensaje dirigido a sus simpatizantes: "No votéis con miedo, votad con valor".

La discusión migratoria cobró aún más relevancia tras conocerse una nueva tragedia en las Islas Canarias, donde al menos 14 personas murieron en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, una de las principales rutas de acceso marítimo a Europa para quienes huyen de la pobreza y los conflictos.

Por su parte, Pedro Sánchez afronta estos comicios en medio del desgaste generado por varios escándalos de corrupción que salpican a antiguos colaboradores cercanos y familiares. El mandatario ha defendido la gestión económica de su Gobierno y ha intentado capitalizar políticamente las movilizaciones relacionadas con la crisis de acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupa actualmente a los españoles.

Mientras tanto, la oposición le atribuye responsabilidad por el aumento del costo de vida, la escalada de los precios de la vivienda y una supuesta falta de inversión en infraestructura. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo busca convertir la victoria que le atribuyen los sondeos en una mayoría suficiente que le permita llegar finalmente al Palacio de la Moncloa tras no haber logrado formar gobierno después de las elecciones de 2023.