La programación de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa este sábado 28 de noviembre de 2026 con una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los sorteos que combina cifras numéricas con los signos del zodiaco.

Para esta jornada, los participantes deberán tener presente que el horario de la edición nocturna cambia durante los fines de semana. Según la información oficial del operador, los sábados el sorteo se realiza a las 10:42 p. m.

Una vez finalizada la transmisión, los apostadores podrán consultar la combinación oficial y determinar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con las condiciones de participación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de noviembre de 2026

En esta ocasión, la suerte estuvo del lado de los apostadores que eligieron el siguiente número y signo:

Número ganador: pendiente.

Signo zodiacal ganador: pendiente.

Al momento de revisar el comprobante, es fundamental prestar atención tanto a la posición de los números como al signo seleccionado durante la compra de la apuesta.

El Super Astro dispone de distintas categorías de premiación que contemplan aciertos de cuatro, tres y dos cifras, acompañados del signo zodiacal correspondiente, según la modalidad elegida.

¿Qué debe tener en cuenta antes de consultar los resultados del Super Astro Luna?

Una de las recomendaciones para los participantes es comprobar la fecha registrada en el tiquete. Este detalle permite evitar confusiones con sorteos anteriores o con la edición diurna del mismo juego.

Además, quienes deseen conocer si obtuvieron algún reconocimiento económico pueden acudir a los canales oficiales del operador, donde también encontrarán información relacionada con los procedimientos de cobro.

El Super Astro está regulado por Coljuegos y su participación está reservada exclusivamente para mayores de edad.

Si decide participar en futuras jornadas, recuerde establecer un presupuesto previamente. Los juegos de azar no constituyen una fuente de ingresos garantizada ni una alternativa para solucionar dificultades económicas.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.