Los videos, fotografías, audios y documentos que llegan a través de WhatsApp pueden llenar la memoria del celular sin que el usuario lo note. La aplicación cuenta con una herramienta para identificar los archivos más pesados y eliminarlos de manera selectiva, sin necesidad de perder conversaciones completas.

Aunque suele hablarse de una papelera de WhatsApp, en realidad se trata de la función de administración de almacenamiento. Esta opción está disponible en Android y iPhone y permite revisar cuánto espacio ocupa la aplicación y cuáles archivos conviene borrar para recuperar capacidad en el dispositivo.

¿Cómo limpiar la papelera de WhatsApp y liberar memoria?

El procedimiento se realiza desde los ajustes de la aplicación. No es necesario descargar programas adicionales ni acudir a herramientas externas.

Estos son los pasos:

Abra WhatsApp en su celular.

Ingrese a Ajustes o Configuración.

Seleccione la opción Almacenamiento y datos.

Entre en Administrar almacenamiento.

Revise los archivos y las conversaciones que más espacio ocupan.

Seleccione las fotografías, videos, audios o documentos que ya no necesita.

Presione el ícono de la papelera para eliminarlos.

La herramienta permite identificar archivos grandes y elementos que se han reenviado muchas veces. De esta manera, el usuario puede concentrarse en el contenido que más memoria consume, en lugar de revisar cada conversación por separado.

¿Qué archivos de WhatsApp ocupan más espacio en el celular?

Los videos suelen estar entre los principales responsables del consumo de almacenamiento, especialmente cuando se comparten en grupos o llegan repetidamente a diferentes chats.

Las fotografías, notas de voz, documentos y archivos duplicados también contribuyen a que la memoria interna se llene. El problema puede aumentar cuando está habilitada la descarga automática de contenido multimedia, pues el teléfono guarda archivos que quizá nunca se vuelvan a consultar.

Por eso, revisar periódicamente el administrador de almacenamiento ayuda a detectar qué contenido puede eliminarse sin afectar los mensajes que se desean conservar.

¿Borrar archivos de WhatsApp hace que el celular funcione más rápido?

Liberar espacio puede ayudar al funcionamiento del dispositivo cuando la memoria está cerca de su límite. Un almacenamiento saturado puede dificultar la instalación de actualizaciones, impedir que la cámara guarde nuevas fotografías y generar problemas al utilizar algunas aplicaciones.

Sin embargo, borrar archivos no garantiza que el teléfono recupere velocidad en todos los casos. El rendimiento también depende de factores como la antigüedad del equipo, la memoria disponible y el estado del sistema.

Antes de eliminar contenido, conviene revisar qué archivos son importantes y conservar una copia de seguridad de las conversaciones. Además, algunos elementos pueden permanecer guardados en la galería del celular incluso después de borrarlos desde WhatsApp.