El Tribunal del Mar rechazó la demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas del Reino Unido en el norte de las Islas Malvinas.

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El gobierno de Javier Milei dijo que, aunque acata el fallo, no es la última palabra. La demanda de Argentina buscaba detener el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de Las Malvinas, pero fue rechazada por el tribunal internacional de Derechos del Mar en Hamburgo, Alemania.

¿Qué solicitó Argentina?

La corte, en una decisión respaldada por 18 de los 21 togados, declaró que no puede fallar de fondo en este tema hasta que la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido se resuelva de manera definitiva.

Tras esto, el gobierno argentino aseguró que respetará el fallo, pero continuará en la batalla legal. Esta disputa reabre la vieja herida de la guerra de las Malvinas que en 1982 dejó 900 militares muertos de ambos bandos.

“Me parece totalmente injusto, me parece que la soberanía tiene que ser nuestra. No sé mucho del tema, pero espero que todo esto se solucione y se reivindique a quién le pertenecen realmente las Malvinas”, aseguró Federico Nuevo, ciudadano argentino.

El proyecto petrolero está ubicado a 220 kilómetros de la costa de las Malvinas y se estima que tiene una reserva de 1.700 millones de barriles con una posibilidad de explotación de 30 años.

Se reabre la herida de las Malvinas

Argentina había comenzado en septiembre de 2026 el proceso de arbitraje internacional en aras de impedir el proyecto petrolero. Las audiencias se efectuaron en noviembre.

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La decisión del tribunal generó tensión entre ambas naciones. Ed Miliband, ministro británico de Relaciones Exteriores, y la asesora jurídica Ellie Reeves celebraron el anuncio. También le pidieron a Argentina respetar el derecho de los habitantes de la isla.

No se hicieron esperar las respuestas y el canciller argentino, Pablo Quirno, se refirió en redes sociales: “La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del tribunal es sesgada. Contrariamente a lo que sugiere su comunicado, el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta”.