Independiente Santa Fe y Atlético Nacional igualaron 1-1 este sábado 28 de noviembre en el estadio El Campín, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado dejó al equipo antioqueño como líder del grupo A, con cinco puntos, mientras el conjunto cardenal llegó a cuatro.

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La igualdad mantiene abierta la disputa por el cupo a la final. Los dos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria y sus arqueros, Franco Armani y Andrés Mosquera Marmolejo, respondieron en momentos importantes del compromiso.

¿Cómo fueron los goles de Santa Fe y Nacional?

Atlético Nacional encontró la ventaja en el cierre del primer tiempo. Luego de una acción revisada por el VAR, el árbitro sancionó penalti por una mano de Helibelton Palacios dentro del área.

Alfredo Morelos asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió con un remate fuerte hacia el palo izquierdo. Mosquera Marmolejo adivinó la dirección del disparo, pero no alcanzó a evitar que el balón terminara en el fondo de la red.

Santa Fe reaccionó después del descanso. El equipo bogotano salió a buscar el empate y encontró su recompensa al minuto 59, cuando Emerson Rivaldo Rodríguez conectó un remate cruzado que superó a Franco Armani.

El gol cambió el ritmo del encuentro. Ambos equipos buscaron una nueva anotación, pero las intervenciones de los guardametas y la falta de precisión en las últimas jugadas evitaron que el marcador volviera a moverse.

¿Cómo quedó la tabla del grupo A tras el empate?

Con este resultado, Atlético Nacional conserva el primer lugar con cinco puntos, seguido por Independiente Santa Fe, que suma cuatro unidades. La diferencia entre ambos es mínima y todavía quedan jornadas decisivas para definir al equipo que avanzará a la final.

El panorama también dependerá del partido entre Independiente Medellín, quien tiene 3 puntos parcialmente y Once Caldas una unidad. Ambos equipos se medirán este domingo 29 de noviembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuándo vuelven a jugar Nacional y Santa Fe?

La revancha entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe será el miércoles 2 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El nuevo enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes. Nacional buscará defender el liderato ante su público, mientras Santa Fe tendrá la oportunidad de dar el golpe como visitante y acercarse a la final del campeonato.