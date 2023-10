Desgarrador testimonio de colombiana en Israel: su esposo fue secuestrado por Hamás

Diversas familias en el mundo siguen en vilo por los hechos violentos recientes que se han registrado por el ataque terrorista del grupo Hamás en contra de Israel.

Las cifras más recientes han evidenciado que hasta el momento han fallecido 900 israelís y 2.600 han resultado heridos. El Ministerio de Salud de Gaza confirmó que al menos 770 palestinos han muerto y 4.000 han resultado gravemente heridos. El Ejército israelí informó que se han recuperado alrededor de 1.500 cuerpos de milicianos del grupo Hamás.

Colombianos afectados por el conflicto en Medio Oriente

En medio de la difícil situación también se encuentran afectadas varias familias colombianas que viven en Medio Oriente o que estaban de paso tomando algunos días de descanso.

Un difícil caso es el de Elkaná Bohbot, esposo de una colombiana que fue secuestrado por Hamas en la fiesta electrónica que se estaba desarrollando el pasado sábado 7 de octubre en el sur de Israel.

Por medio de redes sociales el hermano de Bohbot ha hecho un llamado desesperado para que las autoridades puedan rescatar al esposo de la colombiana.

Prueba de vida de Elkaná Bohbot

En las últimas horas Hamás reveló la imagen que desató la angustia que crece cada segundo para la familia.

“Por favor, por favor, no sé si está vivo o muerto, mis padres están destrozados. Ahora está sufriendo a manos de Hamás”, expresó el hermano del hombre secuestrado.

Elkaná tiene 34 años, un hijo de tres junto a su esposa la colombiana Rebeca González y hace poco abrió una heladería cerca a Jerusalén.

En entrevista con Noticias RCN, González narró los difíciles momentos que han vivido durante los últimos días.

¿Cuál fue la última comunicación que tuvo con su esposo?

Fue el sábado a las 07:50 a.m., mi suegra me despierta y me dice “estamos en guerra, estamos siendo atacados con misiles en Israel", me levanté muy asustada. Cuando caen misiles en Israel todo lo que es la televisión empiezan a mostrar, también en las aplicaciones del teléfono, en qué ciudades están bombardeando.

A la hora empezaron a enviarnos misiles a nosotros, empecé a ver que estaban saliendo camionetas blancas con platón llenas de terroristas con metralletas que estarían en camino de la Franja de Gaza entrando a los pueblos más cercanos de la zona del sur de Israel.

A las 08:06 a.m. hablé con mi esposo, le pedí que regresara, me dijo “yo te prometo y juro que voy a volver a casa, estoy ayudando a sacar a las personas de acá”. Él hacía parte de la logística con dos de sus amigos que uno de ellos ya tenemos la noticia que ha fallecido. Ese fue el último momento en el que logré hablar con él y luego perdí comunicación.

Al mediodía nos sentamos a comer y recibo la llamada de un amigo de él y llorando me decía que fuera fuerte y me envió un video en el que se le ve a mi esposo amarrado en el piso, golpeado, con su ropa desgastada, asustado. No se sabe hasta ahora una nueva noticia.

Estamos en guerra con el terror, no es nada de Palestina, no es nada de Propalestina, estamos en guerra, un país donde terroristas entraron a una fiesta, personas que van a disfrutar, compartir, y llegaron y bombardearon con granadas, empezaron a tirotear a todo el mundo y sacaron a las familias de sus casas.

¿Cuál es la profesión de su esposo?

Mi esposo sus hobbies es que le encanta la música electrónica, él ha hecho varios eventos a lo largo de su vida, él trajo artistas de otros países.