Tina Turner, más conocida como la leyenda del Rock, murió a sus 83 años

Este miércoles 24 de mayo, se conoció que la cantante Tina Turner falleció a los 83 años. Así lo confirmaron a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la también conocida “leyenda del Rock”.

“Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Tina Turner”, se lee en el comunicado, que agrega que la cantante estadounidense, de nacionalidad suiza, partió de este mundo dejando “su mayor obra: la música”.

El documento fue publicado junto a una imagen en blanco y negro de la cantante que, con su voz inconfundible, conquistó ocho premios Grammy.

“Con su música y su pasión sin límites por la vida, ella encantó a millones de fanáticos en el mundo e inspiró a las estrellas del futuro. Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su mayor trabajo. Tina, te vamos a extrañar mucho”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con medios de comunicación, la cantante falleció en Suiza, donde residía junto a su marido.

La carrera artística de Tina Turner

Su carrera musical inició en 1950 cuando conoció a su esposo Ike Turner, quien también era reconocido en el mundo de la música. Sin embargo, su vida junto a él fue tormentosa.

El matrimonio se desmoronó marcado por la violencia doméstica y acabó cuando Tina Turner abandonó a Ike en 1976. La cantante resurgió con una carrera en solitario que la catapultó internacionalmente como una de las mayores figuras de la música.

Tina tuvo una carrera artística de 54 años hasta que decidió retirarse a los 73 años en el 2013. A lo largo de su trayectoria tuvo que enfrentarse a abusos y maltratos, pero, además, a la muerte de su hijo Craig Raymond en 2018.

Además de cantante, bailarina y compositora, Turner participó como actriz en What’s Love Got To Do, Mad Max, entre otras entregas cinematográficas.