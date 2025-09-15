Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración

Un violento enfrentamiento a tiros dejó seis personas fallecidas y nueve más heridas este lunes en el municipio de Gran Morelos, al norte de México, según confirmaron las autoridades estatales este lunes.

Grave tiroteo en México

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el hecho ocurrió durante una reunión familiar organizada con motivo de las fiestas patrias.

En el lugar se encontraban parientes de un jefe policial que recientemente había sido detenido tras asesinar a su pareja el pasado viernes.

“Se produjo una discusión y esto desencadenó el tiroteo”, explicó un funcionario de la fiscalía a la AFP. La balacera cobró la vida de cinco hombres en el sitio y una persona más en un hospital, mientras que otros nueve asistentes resultaron heridos.

El episodio ocurre en medio de un contexto nacional marcado por altos índices de violencia. En 2024, México registró una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra impulsada principalmente por la acción de grupos del narcotráfico, aunque también por la persistencia de conflictos familiares, violencia de género y episodios de intolerancia que con frecuencia terminan en agresiones armadas.

Las autoridades locales mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer a fondo lo sucedido y determinar responsabilidades en este nuevo hecho de sangre que enluta a la región.

Grave explosión de camión cisterna en México

Hace tan solo algunos días, México también fue escenario de una tragedia tras la explosión de un camión cisterna en Iztapalapa.

El número de víctimas por la detonación aumentó a 10 fallecidos, luego de que dos heridos perdieran la vida en las últimas horas, según confirmó la alcaldesa Clara Brugada. El siniestro, ocurrido el miércoles, dejó además 54 personas hospitalizadas y 22 dadas de alta.

Entre los fallecidos se encuentra Jorge Islas Flores, trabajador del Instituto Politécnico Nacional y artista plástico con trayectoria internacional.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se originó porque el vehículo que transportaba gas circulaba a exceso de velocidad.

Ante la magnitud de la tragedia, Brugada anunció que se impulsará una regulación más estricta para el tránsito de camiones que transporten combustibles en la capital.