Estallido de camión cisterna en México: autoridades confirman 10 personas muertas

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles.

Foto: AFP

AFP

septiembre 12 de 2025
05:17 p. m.
La cifra de muertos por el estallido de un camión de transporte de gas en Ciudad de México aumentó a 10 este viernes, al fallecer otros dos heridos, informó la alcaldesa Clara Brugada.

La capital mexicana se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

"Tenemos 54 personas que continúan todavía en el hospital (...), 22 que afortunadamente ya se dieron de alta y, lamentablemente, diez personas fallecidas", declaró Brugada en entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Jorge Islas, una de las víctimas mortales que dejó la explosión en Iztapalapa

Uno de los fallecidos el viernes es Jorge Islas Flores, quien trabajaba como personal de apoyo educativo en el estatal Instituto Politécnico Nacional (IPN), según reportó esta universidad.

"Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero", señaló el IPN en su cuenta de X.

Islas, de 51 años, era también artista plástico y su trabajo había sido expuesto internacionalmente, de acuerdo con información de medios locales.

Ciudad de México endurece control al transporte de combustibles tras explosión

Según las investigaciones de la fiscalía, es probable que el accidente del camión se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

La explosión del miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron transporte y almacenamiento de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

En enero de 2019, un incendio y la posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

