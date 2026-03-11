CANAL RCN
VIDEO I Fuerte tornado en Estados Unidos deja masiva destrucción en varias comunidades de la región

Equipos de rescate se encuentran trabajando para la remoción de escombros y la ubicación de posibles víctimas.

Foto: Captura pantalla TikTok @foxweather
marzo 11 de 2026
12:04 p. m.
Un nuevo fenómeno meteorológico ha golpeado, de manera contundente, el Medio Oeste de Estados Unidos tras el paso de un tornado que han azotado la zona durante la madrugada del pasado martes 10 de marzo.

Varios videos, difundidos en redes sociales, han revelado la magnitud de los daños que, según portavoces internacionales, ya han dejado dos muertos.

Tornado en Estados Unidos

Estados Unidos se ha visto azotada por una serie de tormentas que han afectado directamente a los estados de Indiana e Illinois. Según informó el Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Village, ya se han reportado dos muertes en el noroeste de Indiana. Así mismo, varias personas han tenido que recibir atención en centros médicos al reportar varias lesiones.

Según las primeras declaraciones por parte de las autoridades, a portavoces internacionales, se encontraron con una “devastación total” al percatarse de casas, edificios y demás estructuras derrumbadas con personas atrapadas.

Un video publicado por Lake Village dejó ver el llamado de las autoridades, quienes alertaron a los ciudadanos a no “ir para intentar ayudar” debido al riesgo que representa actualmente la zona.

Otras de las preocupaciones se centran en las inundaciones que ya se han generado y los contundentes vientos que han destruido varias residencias.

Imágenes del tornado en Illinois

En las imágenes, capturadas y compartidas recientemente en redes sociales, se observan las fuertes corrientes de viento que elevan escombros a su paso y que han levantado techos y árboles. Pese a las alertas por parte de las autoridades, algunas personas han tenido que evacuar, de manera inmediata, sus viviendas.

Otra de las preocupaciones, por parte de los habitantes, corresponde al gran tamaño del granizo que arrojó la tormenta ya que este incluso llegó a medir hasta 12,7 cm de diámetro en algunas zonas al sur de Kankakee.

Las autoridades alertaron a los ciudadanos, pues se prevé que las tormentas azoten zonas de Misisipi hasta Ohio.

