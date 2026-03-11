CANAL RCN
Ordenan suspender el traslado de más de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y otras prestadoras

La decisión la tomó el Tribunal de Antioquia. Días atrás, el Gobierno había emitido un decreto que hacía cambios polémicos.

marzo 11 de 2026
12:05 p. m.
El Tribunal de Antioquia ordenó suspender el traslado de más de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y otras prestadoras.

En medio de la crisis en el sector salud, el Gobierno había emitido un controversial decreto, el cual ordenaba el traslado masivo de pacientes a varias Entidades Prestadoras de Salud, incluyendo la Nueva EPS.

El decreto que sacudió al sector salud

Puntualmente para el caso de Medellín, por ejemplo; la directriz precisaba que Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud eran las que iban a recibir a los pacientes. Importante mencionar que varias están intervenidas por el Gobierno.

Sanitas, en cambio, es una de las EPS más perjudicadas, dado que debe retirarse de 17 departamentos y 370 municipios, incluyendo Medellín, Cartagena, Santa Marta y Manizales, entre otras ciudades capitales.

El hecho de que la Nueva EPS quedara con más usuarios significó preocupaciones en el sector al tener en cuenta que desde hace años ha reportado saldos billonarios en rojo y deficiencias en la prestación de los servicios.

Los problemas de la Nueva EPS que preocupan

Muestra de ello fue la alerta que dio la Defensoría del Pueblo tras cinco meses de seguimiento. Si bien ha habido compromisos institucionales, la realidad es que no se han cumplido y, en cambio, la crisis ha aumentado en grandes proporciones.

Tras el anuncio del decreto, las demandas no se hicieron esperar. Una de estas afirmó que era un peligro que 2.6 millones de usuarios fueran trasladados a la Nueva EPS. Los motivos fueron: la intervención de Supersalud, la falta de capital mínimo y patrimonio para operar, demoras en la presentación de estados financieros ni costos de servicios, condiciones deplorables en la atención y tratos indignos, aumento de las quejas, tutelas acumuladas y la inviabilidad estructural.

Entonces, el Tribunal de Antioquia decretó la medida cautelar de urgencia, lo que se traduce en suspender el traslado de los usuarios.

