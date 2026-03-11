Estudiantes de colegios públicos y privados tendrán sus primeras vacaciones de 2026: fechas confirmadas

Tras el inicio del año lectivo entre enero y febrero, millones de estudiantes y padres de familia en Colombia ya consultan el calendario académico para identificar el primer gran descanso del 2026.

Según las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarías de educación de las principales ciudades, las primeras vacaciones oficiales llegarán con la celebración de la Semana Santa.

Fechas confirmadas para colegios públicos y privados

Para la gran mayoría de los colegios públicos del país, el primer periodo de receso estudiantil comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 3 de abril. Al sumar los fines de semana previos y posteriores, los alumnos disfrutarán de una pausa total desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, retomando las clases el lunes 6 de abril.

En el sector privado, aunque muchas instituciones se acogen a este mismo cronograma, existe una mayor flexibilidad. Algunos colegios de Calendario B o instituciones con autonomía curricular podrían otorgar días adicionales o ajustar el descanso según sus propios proyectos pedagógicos, por lo que se recomienda validar directamente con la agenda de cada institución.

Es importante destacar que, aunque la Semana Santa es un estándar nacional, el calendario escolar en Colombia se divide en 40 semanas de trabajo académico distribuidas en dos semestres.

Las fechas clave para las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali mantienen una sincronía cercana en este primer receso:

Primer Receso (Semana Santa) - 30 de marzo - 5 de abril

¿Qué fechas siguen en el calendario escolar?