CANAL RCN
Tendencias

Desgarrador: sale a la luz nota que dejó escrita Yeison Jiménez antes de morir

La nota, que fue revelada por Georgy Parra, contiene la firma de Yeison Jiménez.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
11:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 10 de marzo se cumplieron dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

En medio de esa coyuntura, la memoria del 'niño de Manzanares' y de su equipo de trabajo volvió a ser honrada por sus seguidores, amigos y seres queridos.

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte
RELACIONADO

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Fue así como Georgy Parra, el reconocido productor musical de Yeison Jiménez, compartió un video inédito del momento en el que se grabó la canción MLP en un estudio.

Además, en su cuenta de Instagram, mostró una nota que el artista de música popular escribió con su puño y letra. ¿Qué decía?

Esta fue la nota que Yeison Jiménez escribió antes de su muerte y salió a la luz

En el post de Georgy Parra quedó evidenciado que Yeison Jiménez, a la hora de componer, escribía sus ideas en un cuaderno.

Por lo tanto, justo en el momento en el que se grabó MLP, tenía una nota con varias de las frases que hicieron parte del éxito musical.

"Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me ha jodido", "que sigan hablando, yo aquí facturando" y "camino de frente, yo sigo en lo mío", fueron esos mensajes que escribió el 'aventurero' en una hoja.

Además, en ese papel que conserva Georgy Parra, quedó plasmada su firma.

Este fue el mensaje de Georgy Parra al revelar la nota escrita por Yeison Jiménez

En la tarde del 10 de marzo, Georgy Parra aseguró que sigue teniendo muy presente a Yeison Jiménez.

Además, anunció la decisión que tomará con esa nota que quedó escrita.

"Qué pasa con este año": nuevo luto para el reconocido productor de Yeison Jiménez
RELACIONADO

"Qué pasa con este año": nuevo luto para el reconocido productor de Yeison Jiménez

"Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la '10' puesta. Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con parte de MLP, a puño y letra de Yeison Jiménez e, incluso, con su firma", escribió el productor.

"Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó Rut Daniela Conde, para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos. Se les quiere, familia", concluyó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Isabella Ladera reapareció en redes sociales con este mensaje tras su profundo luto y el de su pareja

La casa de los famosos

Fin del amor: famosa pareja dentro de La Casa de los Famosos terminó su relación

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 11 de marzo de 2026

Otras Noticias

Educación

Estudiantes de colegios públicos y privados tendrán sus primeras vacaciones de 2026: fechas confirmadas

El calendario escolar se aproxima a las primeras vacaciones para los estudiantes en el país.

Bogotá

Intento de sicariato en el norte de Bogotá: hombre en moto le disparó a su víctima en una cafetería

El hecho se dio en la tarde del martes 10 de marzo.

Ciclismo

Daniel Martínez brilló en la París-Niza y se metió en el top 3 de la general: así quedó la clasificación

Irán

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario