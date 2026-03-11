Desgarrador: sale a la luz nota que dejó escrita Yeison Jiménez antes de morir

El 10 de marzo se cumplieron dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

En medio de esa coyuntura, la memoria del 'niño de Manzanares' y de su equipo de trabajo volvió a ser honrada por sus seguidores, amigos y seres queridos.

Fue así como Georgy Parra, el reconocido productor musical de Yeison Jiménez, compartió un video inédito del momento en el que se grabó la canción MLP en un estudio.

Además, en su cuenta de Instagram, mostró una nota que el artista de música popular escribió con su puño y letra. ¿Qué decía?

Esta fue la nota que Yeison Jiménez escribió antes de su muerte y salió a la luz

En el post de Georgy Parra quedó evidenciado que Yeison Jiménez, a la hora de componer, escribía sus ideas en un cuaderno.

Por lo tanto, justo en el momento en el que se grabó MLP, tenía una nota con varias de las frases que hicieron parte del éxito musical.

"Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me ha jodido", "que sigan hablando, yo aquí facturando" y "camino de frente, yo sigo en lo mío", fueron esos mensajes que escribió el 'aventurero' en una hoja.

Además, en ese papel que conserva Georgy Parra, quedó plasmada su firma.

Este fue el mensaje de Georgy Parra al revelar la nota escrita por Yeison Jiménez

En la tarde del 10 de marzo, Georgy Parra aseguró que sigue teniendo muy presente a Yeison Jiménez.

Además, anunció la decisión que tomará con esa nota que quedó escrita.

"Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la '10' puesta. Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con parte de MLP, a puño y letra de Yeison Jiménez e, incluso, con su firma", escribió el productor.

"Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó Rut Daniela Conde, para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos. Se les quiere, familia", concluyó.