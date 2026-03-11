El debate sobre las fórmulas vicepresidenciales empieza a mover el tablero político de cara a la contienda presidencial. Mientras varias campañas aún no definen quién acompañará a sus candidatos, una decisión reciente ya generó análisis y lecturas estratégicas.

Se trata del anuncio del precandidato Abelardo de la Espriella, quien presentó como su fórmula vicepresidencial al exministro José Manuel Restrepo, una decisión que llamó la atención porque el propio candidato había citado inicialmente una rueda de prensa para hacer el anuncio días después, pero terminó adelantándolo de manera inesperada.

El movimiento ocurrió en medio de un escenario en el que otras campañas aún no han definido sus fórmulas, entre ellas la de Paloma Valencia, donde el nombre de Juan Daniel Oviedo ha generado especulación sobre una eventual alianza.

¿Por qué Abelardo de la Espriella adelantó el anuncio de su fórmula vicepresidencial?

La decisión de Abelardo de la Espriella de anunciar antes de lo previsto a José Manuel Restrepo generó interrogantes sobre la estrategia detrás de ese movimiento político.

De acuerdo con analistas invitados a la mesa de debate, el mensaje principal del anuncio está en el perfil del exministro, quien representa atributos que podrían equilibrar la imagen del candidato.

José Daniel López, politólogo invitado a La Mesa, explicó que el nombramiento envía señales claras a distintos sectores.

Lo primero es el mensaje de José Manuel Restrepo. Es un mensaje que compensa de buena manera los riesgos que algunos sectores pueden advertir en Abelardo de la Espriella. Conocimiento académico, rigor, moderación, capacidad, conocimiento del Estado. Todos esos son atributos de José Manuel Restrepo.

Según el analista, esa combinación podría generar tranquilidad en sectores empresariales y políticos que aún observan con cautela la candidatura de De La Espriella, a quien durante años se conoció principalmente como abogado y no como figura electoral.

Además, señaló que adelantar el anuncio también puede interpretarse como una estrategia para marcar el ritmo de la campaña.

En política es muy importante marcar la agenda y previendo eventualmente que iba a haber demoras en la cocción de la fórmula vicepresidencial de Paloma, probablemente De La Espriella tiene lista una buena fórmula, una fórmula que manda un mensaje potente

La disputa por el electorado de derecha

Otro de los puntos que se analizaron es la competencia dentro del mismo espectro político, especialmente en la derecha y la centro-derecha.

El analista Julio Iglesias explicó que la apuesta de De La Espriella podría estar orientada a ampliar su base electoral y consolidar un liderazgo dentro de ese sector.

Abelardo ya había llegado al corazón de la derecha dura del país con un discurso muy fuerte en temas como el proceso de paz y con una retórica durísima contra el gobierno Petro. Pero necesitaba conquistar otro segmento de la derecha, quizá más urbana, más cómoda con lo tecnocrático

En ese escenario, el perfil de Restrepo —con trayectoria técnica y experiencia en el manejo del Estado— podría ayudar a atraer a votantes preocupados por temas económicos y de institucionalidad.

Para los analistas, esta jugada también tiene un componente estratégico frente a otras candidaturas que buscan disputar el mismo electorado.

Abelardo de la Espriella Vs. Paloma Valencia

De acuerdo con las lecturas planteadas en el debate, uno de los principales obstáculos que enfrenta la campaña de De La Espriella en el camino hacia la primera vuelta es la competencia con la candidatura de Paloma Valencia, lo que explica la importancia de movimientos tempranos que busquen consolidar apoyos.

Mientras tanto, el escenario sigue abierto. Varias campañas aún no anuncian oficialmente sus fórmulas vicepresidenciales y el país permanece atento a decisiones que podrían redefinir alianzas y estrategias en la carrera por la Presidencia.