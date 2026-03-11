CANAL RCN
Colombia Video

¿Por qué Abelardo de la Espriella adelantó el anuncio de su fórmula vicepresidencial?

Analistas lo interpretan como una jugada para marcar la agenda y disputar el liderazgo en la derecha.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
11:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El debate sobre las fórmulas vicepresidenciales empieza a mover el tablero político de cara a la contienda presidencial. Mientras varias campañas aún no definen quién acompañará a sus candidatos, una decisión reciente ya generó análisis y lecturas estratégicas.

Se trata del anuncio del precandidato Abelardo de la Espriella, quien presentó como su fórmula vicepresidencial al exministro José Manuel Restrepo, una decisión que llamó la atención porque el propio candidato había citado inicialmente una rueda de prensa para hacer el anuncio días después, pero terminó adelantándolo de manera inesperada.

¿Qué factores impedirían que Juan Daniel Oviedo se convierta en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?
RELACIONADO

¿Qué factores impedirían que Juan Daniel Oviedo se convierta en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

El movimiento ocurrió en medio de un escenario en el que otras campañas aún no han definido sus fórmulas, entre ellas la de Paloma Valencia, donde el nombre de Juan Daniel Oviedo ha generado especulación sobre una eventual alianza.

¿Por qué Abelardo de la Espriella adelantó el anuncio de su fórmula vicepresidencial?

La decisión de Abelardo de la Espriella de anunciar antes de lo previsto a José Manuel Restrepo generó interrogantes sobre la estrategia detrás de ese movimiento político.

De acuerdo con analistas invitados a la mesa de debate, el mensaje principal del anuncio está en el perfil del exministro, quien representa atributos que podrían equilibrar la imagen del candidato.

José Daniel López, politólogo invitado a La Mesa, explicó que el nombramiento envía señales claras a distintos sectores.

Lo primero es el mensaje de José Manuel Restrepo. Es un mensaje que compensa de buena manera los riesgos que algunos sectores pueden advertir en Abelardo de la Espriella. Conocimiento académico, rigor, moderación, capacidad, conocimiento del Estado. Todos esos son atributos de José Manuel Restrepo.

Según el analista, esa combinación podría generar tranquilidad en sectores empresariales y políticos que aún observan con cautela la candidatura de De La Espriella, a quien durante años se conoció principalmente como abogado y no como figura electoral.

Además, señaló que adelantar el anuncio también puede interpretarse como una estrategia para marcar el ritmo de la campaña.

En política es muy importante marcar la agenda y previendo eventualmente que iba a haber demoras en la cocción de la fórmula vicepresidencial de Paloma, probablemente De La Espriella tiene lista una buena fórmula, una fórmula que manda un mensaje potente

La disputa por el electorado de derecha

Otro de los puntos que se analizaron es la competencia dentro del mismo espectro político, especialmente en la derecha y la centro-derecha.

Camioneta arrolló y dejó morir a motociclista en Chipaque: el conductor sería padre de un funcionario público
RELACIONADO

Camioneta arrolló y dejó morir a motociclista en Chipaque: el conductor sería padre de un funcionario público

El analista Julio Iglesias explicó que la apuesta de De La Espriella podría estar orientada a ampliar su base electoral y consolidar un liderazgo dentro de ese sector.

Abelardo ya había llegado al corazón de la derecha dura del país con un discurso muy fuerte en temas como el proceso de paz y con una retórica durísima contra el gobierno Petro. Pero necesitaba conquistar otro segmento de la derecha, quizá más urbana, más cómoda con lo tecnocrático

En ese escenario, el perfil de Restrepo —con trayectoria técnica y experiencia en el manejo del Estado— podría ayudar a atraer a votantes preocupados por temas económicos y de institucionalidad.

Para los analistas, esta jugada también tiene un componente estratégico frente a otras candidaturas que buscan disputar el mismo electorado.

Abelardo de la Espriella Vs. Paloma Valencia

De acuerdo con las lecturas planteadas en el debate, uno de los principales obstáculos que enfrenta la campaña de De La Espriella en el camino hacia la primera vuelta es la competencia con la candidatura de Paloma Valencia, lo que explica la importancia de movimientos tempranos que busquen consolidar apoyos.

“Hoy pongo fin a mi vida pública”: Juan Carlos Pinzón se baja de la política tras perder la consulta
RELACIONADO

“Hoy pongo fin a mi vida pública”: Juan Carlos Pinzón se baja de la política tras perder la consulta

Mientras tanto, el escenario sigue abierto. Varias campañas aún no anuncian oficialmente sus fórmulas vicepresidenciales y el país permanece atento a decisiones que podrían redefinir alianzas y estrategias en la carrera por la Presidencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Familiar de paciente disparó contra IPS en Cartagena: un trabajador resultó herido

Bogotá

Intento de sicariato en el norte de Bogotá: hombre en moto le disparó a su víctima en una cafetería

Animales

‘Conce’, el perrito rescatado que ahora tiene un espacio en el Concejo de Pereira

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Desgarrador: sale a la luz nota que dejó escrita Yeison Jiménez antes de morir

La nota, que fue revelada por Georgy Parra, contiene la firma de Yeison Jiménez.

Educación

Estudiantes de colegios públicos y privados tendrán sus primeras vacaciones de 2026: fechas confirmadas

El calendario escolar se aproxima a las primeras vacaciones para los estudiantes en el país.

Ciclismo

Daniel Martínez brilló en la París-Niza y se metió en el top 3 de la general: así quedó la clasificación

Irán

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario