Daniel Martínez brilló en la París-Niza y se metió en el top 3 de la general: así quedó la clasificación

El colombiano arrasó en la montaña y llegó detrás del danés Jonas Vingegaard.

marzo 11 de 2026
10:56 a. m.
Este miércoles 11 de marzo, la tensión en la alta montaña llegó a la mítica París-Niza carrera que acoge en sus ediciones a los mejores ciclistas del mundo.

En lo que fue la acción de la etapa 4, los favoritos en la general dieron una batalla completa, dejando como gran ganador al danés Jonas Vingegaard.

La fracción también dejó a Daniel Felipe Martínez como otro de los grandes ganadores, pues arribó segundo y escaló más de cinco posiciones en la general.

Así quedó Martínez en la clasificación general tras la etapa 4

  1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 12:53:15
  2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 0:52
  3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 3:20

Noticia en desarrollo...

