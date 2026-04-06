Así transcurrió desde adentro la audiencia contra Maduro: detalles inéditos y fuerte discusión

Se completaron tres meses desde que ocurrió la impresionante operación militar de Estados Unidos en Venezuela que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

RELACIONADO Tekashi 6ix9ine contó detalles inéditos sobre la convivencia con Nicolás Maduro en prisión

El régimen de Maduro llegó a su fin en la madrugada del sábado 3 de enero. Desde ese día, el mundo ha sido testigo de los cambios en Venezuela con la Presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Juez no desestimó los cargos

Maduro llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, aunque años atrás había escalado en el régimen, siendo incluso canciller. Bajo su mandato, Venezuela se sumergió en una profunda crisis y el éxodo de millones se extendió por el mundo.

Con Rodríguez, se impulsó la ley de amnistía, excarcelaciones de presos políticos y la reapertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Asimismo, apartó de sus cargos a personas cercanas a Maduro, como Alex Saab y Vladimir Padrino.

Le puede interesar: Esta es la transcripción completa de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: así fue el intenso debate entre el juez, el fiscal y la defensa

Volviendo al tema del dictador venezolano, lo último que se supo fue que el jueves 26 de marzo se desarrolló la segunda audiencia. La primera había sido el 5 de enero.

NTN24 tuvo acceso a detalles inéditos de esta nueva comparecencia con la transcripción completa de 44 páginas. Hubo un intenso debate entre el juez Alvin Hellerstein, el fiscal y la defensa de Maduro, el abogado Barry Pollack.

La propuesta de la defensa de Maduro

La discusión se centró en la posibilidad de que el dictador costee los gastos del juicio con dinero del régimen. Sin embargo, el juez fue enfático en no permitirlo, teniendo en cuenta que son fondos sancionados desde 2019.

“Es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos (…) Aquí es evidente que la limitación existía antes del caso penal y estaba justificada de forma independiente por la política interior y seguridad nacional”, precisó el fiscal Kyle Wirshba.

Fue en este punto cuando la defensa de Maduro puso sobre la mesa otra posibilidad: pagar con fondos de negocios petroleros dados después de la captura, dinero que no está sancionado.

Hellerstein fue claro en que no desestimará los cargos por este inconveniente y estuvo de acuerdo con la protección de las pruebas.