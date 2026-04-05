Tekashi 6ix9ine contó detalles inéditos sobre la convivencia con Nicolás Maduro en prisión

El rapero norteamericano Tekashi 6ix9ine se convirtió en noticia esta semana, luego de que fuera liberado de una condena de 90 días de detención en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, una cárcel federal donde también está recluido el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

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Tras salir del centro carcelario, el artista mostró en un video un peluche de Bob Esponja en donde supuestamente tenía la firma de Maduro, lo cual fue tendencia en redes sociales. Un par de días después, contó en una trasmisión en directo nuevos detalles sobre lo que vivió en prisión.

Así fueron las charlas de Tekashi 6ix9ine y Maduro

En diálogo con el streamer Adin Ross, uno de los más conocidos en Estados Unidos y que fue viral tras un directo con Donald Trump, Tekashi confirmó que habló con Maduro, quien le contó detalles sobre el operativo de tropas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, donde fue capturado.

Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura. No quería molestarlo. En cuanto entró le dije: 'Oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo'.

Ross le consultó si estuvieron compartieron en un cuarto, a lo que comentó que tenían cierta cercanía y que incluso la cama que tenía Maduro, él la había usado en 2025, mientras que él tuvo que usar la cama que tenía Sean Combs 'Diddy'.

El olor de Nicolás Maduro

Otro de los temas de conversación fue sobre el olor de Nicolás Maduro, a lo que confesó que olía muy mal una vez llegó arrestado, pero que una vez tuvo acceso a duchas, la situación cambió.

"No, olía bien… bueno, olía a mierda cuando recién salió de la caja, como de la unidad de terroristas. Pero después pudo ducharse y todo eso", añadió.