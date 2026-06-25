Tras el pánico, las familias venezolanas enfrentan la pérdida: los sismos les arrebataron todo

Tras los sismos de 7,2 y 7,5 grados registrados en Morón, al noreste de Venezuela, a cientos de familias no les quedó de otra que empezar de cero, luego de que sus viviendas quedaran reducidas a escombros y sus pertenencias, sepultadas.

El último boletín de las autoridades revela un saldo de 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. Sin embargo, los daños materiales aún son incalculables en ciudades como La Guaira y Caracas.

Miles de personas pasaron la noche a la intemperie, buscando entre los escombros señales de algo o alguien a quien rescatar. Labores en las que siguen concentrados los organismos de rescate y buena parte de los ciudadanos.

Los sismos le arrebataron todo a cientos de familias:

Con tristeza, Manuel Calderón, sobreviviente de los sismos en Caracas, recordó la emergencia, registrada sobre las 6:04 p.m. (hora local) del miércoles, 24 de junio: “Sentimos terror por el terremoto. Perdí todo… mi baño, perdí todas mis cosas. Cualquiera lo puede ver, el interior de mi vivienda quedó a la vista”.

También en Caracas, Jorge Mayorga apenas tuvo tiempo de buscar a su esposa y sus gatos: “Cuando sentí el ruido, when empezó el temblor, empecé a buscar a mi esposa y a nuestros animales. Tuvimos que quedarnos en la segunda planta porque era muy fuerte el movimiento, al igual que el ruido. Todo duró aproximadamente un minuto”, indicó.

El llamado de Manuel no es otro que un llamado de auxilio. En las calles, llenas de escombros en donde, antes, solía haber casas, pidió: “Que nos ayuden a todas las personas que estamos damnificadas, que nos ayuden”.

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Países de la región enviarán ayudas a Venezuela:

Tras la tragedia, varios países de la región, entre ellos Colombia, anunciaron el envío de ayudas a Venezuela. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se “activó el alistamiento del equipo de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1 para brindar apoyo humanitario a Venezuela. El equipo está integrado por más de 60 personas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos”.

Además, en ciudades como Bogotá se habilitaron centros de acopio para reunir elementos que puedan estar necesitando las familias damnificadas. Mientras, en el vecino país continúa la evaluación de daños y los residentes empiezan a trabajar en su recuperación.