CANAL RCN
Internacional

Tribunal Supremo de Brasil logró las mayorías para condenar a Bolsonaro en juicio por golpismo

Por primera vez en la historia brasileña, un exmandatario enfrenta una sentencia judicial por su participación en un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro interrogatorios
Foto: AFP

AFP

septiembre 11 de 2025
02:39 p. m.
El supremo brasileño alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el juicio por golpismo, lo que deja al expresidente a las puertas de una pena de cárcel.

El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La juez Cármen Lucía votó por una condena por el cargo de organización criminal, mientras restan otros cargos por votar. Con la votación 3 a 1, para que el supremo adopte formalmente esa decisión, todavía debe votar además el quinto magistrado del caso.

Bolsonaro, a punto de ser condenado por golpe de Estado

La juez Cármen Lúcia votó este jueves por una condena, con lo que el marcador es de 3 a 1 a favor.

"Bolsonaro practicó los crímenes imputados", dijo la juez al emitir su voto.

Para que el supremo adopte formalmente la decisión todavía debe votar el quinto y último magistrado del caso, Cristiano Zanin.

Después, los magistrados votarán la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

Bolsonaro y los siete excolaboradores señalados de planear un golpe de Estado

El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participa en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro está "muy delicado de salud", dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, preguntado sobre la posibilidad de que la defensa pida prisión domiciliar en caso de que el exmandatario sea condenado a la cárcel.

