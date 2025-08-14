Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este 13 de agosto a la Corte Suprema de Brasil la absolución total de su cliente, en el marco del juicio por un presunto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Piden absolución de Jair Bolsonaro en juicio por intento de golpe de Estado

En un documento de 197 páginas, al que tuvo acceso la AFP, los abogados sostienen que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados” y que el proceso ha evidenciado “la absoluta falta de pruebas”. Por ello, pidieron al máximo tribunal “la absolución de todas las acusaciones”.

Bolsonaro, de 70 años y líder de la derecha brasileña, es acusado de “tentativa de abolición del Estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían acarrearle más de 40 años de cárcel.

El exjefe de Estado, quien gobernó entre 2019 y 2022 y mantiene afinidad política con el presidente estadounidense Donald Trump, se declara inocente y asegura ser víctima de una “persecución política”.

Actualmente, cumple prisión domiciliaria y lleva tobillera electrónica desde julio, tras violar la prohibición de usar redes sociales en el marco del proceso.

La Fiscalía lo señala como líder de una “organización criminal armada” que buscó aferrarse al poder e incitar la insurrección, incluso mediante reuniones en las que se habrían presentado borradores de decretos para detener a jueces de la Corte Suprema.

Sin embargo, la defensa insiste en que “no hay manera de condenarlo” con las pruebas presentadas, y recalca que, tras las elecciones, Bolsonaro ordenó una “transición pacífica e inmediata” hacia el gobierno de Lula, incluyendo la designación de comandantes militares propuestos por el nuevo mandatario.

Los abogados también cuestionan el testimonio del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, cuya delación premiada sustenta buena parte de la acusación.

Asimismo, rechazan vincular al expresidente con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, recordando que Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos en ese momento.

RELACIONADO Ordenan prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro por violar restricciones judiciales

El juicio, que podría definirse en las próximas semanas, se desarrolla en medio de una creciente tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos.

El gobierno de Trump, en un gesto inusual, suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, quien preside el caso, le aplicó sanciones bajo la Ley Magnitsky y anunció aranceles punitivos de hasta 50% a productos brasileños.

En una carta enviada a Lula, Trump calificó el proceso contra Bolsonaro como una “vergüenza internacional” y lo describió como una “caza de brujas” que nunca debió ocurrir.