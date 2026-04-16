CANAL RCN
Internacional Video

“Fue una sensación de fragilidad, de sentirnos pequeños”: tripulación de Artemis II revela nuevos detalles de la misión

La tripulación de Artemis II compartió nuevos detalles sus vivencias durante los 10 días del histórico viaje a la órbita lunar.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tripulación de la misión Artemis II de la Nasa ofreció su segunda rueda de prensa desde el Centro Espacial Johnson en Houston. Allí los cuatro astronautas compartieron detalles emotivos sobre sus diez días en órbita lunar.

Reid Wiseman, comandante de la misión, relató un momento particularmente conmovedor tras el regreso: "Nunca lo había conocido, pero vi la cruz en su collar y simplemente lloré. Y dije, es muy duro realmente asimilar lo que acabamos de hacer", comentó sobre su encuentro con el capellán de la nave.

Así fue el reencuentro de Christina Koch con su mascota tras su misión en Artemis II
RELACIONADO

Así fue el reencuentro de Christina Koch con su mascota tras su misión en Artemis II

El tripulante, quien se describió como alguien no muy religioso, explicó que la semana posterior al regreso estuvo llena de reuniones con doctores y especialistas, sin tiempo para procesar emocionalmente la experiencia.

El momento más impactante ocurrió cuando "el sol eclipsó detrás de la luna", experiencia que llevó a toda la tripulación a concluir: "Creo que la humanidad no ha podido evolucionar al punto de comprender esto que estamos haciendo, porque fue increíble".

Victor Glover, otro de los tripulantes, añadió que para él también fue sumamente especial, y coincidió en que había "algo ahí" durante ese proceso que aún no han podido "desempacar" completamente.

Ver la galaxia desde una perspectiva nueva

Respecto a las observaciones científicas, los astronautas destacaron haber visto la galaxia desde una perspectiva nunca antes experimentada.

Jeremy Hansen, especialista de la misión, dijo que esta nueva perspectiva fue asombrosa y les dio “una sensación de sentirnos pequeños, de fragilidad”.

De Apolo 11 a Artemis II: el hito de una nueva era espacial respaldada por la tecnología
RELACIONADO

De Apolo 11 a Artemis II: el hito de una nueva era espacial respaldada por la tecnología

Esta reflexión sobre la fragilidad humana contrastada con el poder colectivo fue un tema recurrente en sus testimonios.

“Me tuve que convencer de que no estaba flotando”

Finalmente, Christina Koch, la única mujer de la tripulación, compartió detalles sobre su readaptación a la gravedad terrestre.

Señaló que la diferencia con su primer vuelo es que “cada vez que despertaba pensaba que estaba flotando, me tuve que convencer a mí misma de que no lo estaba haciendo”.

La tripulación reconoció las limitaciones de la tecnología actual para transmitir completamente su experiencia: "Hemos hecho videos, materiales, redes sociales, pero todavía es muy difícil para uno expresar exactamente lo que se está viendo hacia los demás", admitieron ante los periodistas reunidos.

Artemis II: todo sobre el histórico viaje a la Luna en la cápsula Orión
RELACIONADO

Artemis II: todo sobre el histórico viaje a la Luna en la cápsula Orión

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

Conmoción: legendario arquero de selección perdió la vida en un trágico accidente

Nueva York

Video desató escándalo en Nueva York tras violenta detención a un hombre de color dentro de una tienda

Cuba

Cuba eleva el tono y ya se prepara para posible agresión militar de EE.UU.

Otras Noticias

Astrología

"Están cambiando los pronósticos": vidente sorprendió con nueva predicción sobre las elecciones presidenciales

¿Cuál es el candidato más favorecido en este momento? Entérese del análisis de la vidente.

Luis Díaz

Luis Díaz se llevó todos los focos: así se vio al guajiro en todas las portadas del mundo

Luis Díaz y el Bayern Múnich eliminaron al Real Madrid de la Champions League y el colombiano estuvo en las principales portadas.

Asesinatos en Colombia

Capturan a hombre que incendió vivienda tras asesinar a su arrendataria por falta de pagos en Medellín

Turismo

Alianza LifeMiles y Cencosud Colombia: cómo redimir y ganar millas

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país