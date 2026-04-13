Así fue el reencuentro de Christina Koch con su mascota tras su misión en Artemis II

La astronauta de la NASA, Christina Koch, conmovió a miles en redes sociales al compartir el emotivo momento en que se reencontró con su mascota tras completar la misión Artemis II y regresar a la Tierra.

En las imágenes se observa la efusiva reacción del animal al verla nuevamente, tras varios días de ausencia en el espacio. El entusiasmo del reencuentro quedó registrado en un video donde la mascota corre y salta de alegría al recibirla. “Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil”, destacó Koch.

Un regreso lleno de emoción

Posteriormente, la astronauta publicó otro clip en el que aparece corriendo y jugando en la playa junto a su mascota, en una escena que contrasta con la exigente misión espacial que acababa de completar.

La espontaneidad del momento reforzó la conexión entre la vida cotidiana y los hitos científicos que marcan la carrera espacial.

Una trayectoria histórica en la NASA

Koch, quien se convirtió en astronauta en 2013, fue especialista de misión en Artemis II, un histórico viaje que marcó el regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna tras más de 50 años. La misión tuvo una duración cercana a los 10 días y alcanzó una distancia máxima de más de 250 mil millas desde la Tierra.

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Antes de esta misión, la ingeniera ya había hecho historia al pasar 328 días consecutivos en el espacio, estableciendo un récord para una mujer y participando en las primeras caminatas espaciales realizadas exclusivamente por mujeres.