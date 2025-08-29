CANAL RCN
Internacional

Soldados de la Guardia Nacional que debían cuidar de Washington fueron vistos recogiendo basura y haciendo jardinería

Según datos del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional le cuesta a la ciudad 1 millón de dólares al día.

Foto: @ItsOneWildLife / X
Foto: @ItsOneWildLife / X

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
01:55 p. m.
A las críticas constantes por la presunta militarización de la ciudad y violación de su autonomía, tras el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y el Ejército en Washington, se sumaron, esta semana, cuestionamientos por las tareas que estarían realizando los uniformados, que prometían “liberar” a la capital estadounidense del crimen.

El martes, al menos 110 miembros de la Guardia Nacional fueron vistos realizando tareas de recolección de basuras y jardinería en el National Mall, Tidal Basin y Lafayette Square, a las afueras de la Casa Blanca.

En términos de un vocero de la residencia presidencial, se trata de un "Grupo de Trabajo Seguro y Hermoso", cumpliendo una "misión de embellecimiento y restauración".

Los trabajos habían sido anunciados la semana anterior:

La semana pasada, la Oficina de la Fuerza de Tarea Conjunta-DC informó que los soldados de la Guardia Nacional comenzarían “una misión de embellecimiento y restauración con [el] Servicio de Parques Nacionales", como parte de "un plan general que incluye aproximadamente 40 o más tareas que se llevan a cabo en todo el Distrito".

De hecho, un funcionario de la entidad dijo a FOX 5 DC que los miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense están "comprometidos a mantener DC seguro”, pero también “hermoso".

Locales y demócratas cuestionan que se invierta un millón de dólares al día para “trabajos de mantenimiento” realizados por soldados:

En un video publicado en las redes sociales de la Guardia Nacional, uno de sus miembros dijo que "al haber crecido como nativo de DC en el sudeste de DC, se siente bien estar aquí, limpiando las calles, haciendo que DC sea hermoso nuevamente (…) Siento que DC realmente necesitaba esto y creo que todo irá mejorando cada vez más a partir de ahora".

Sin embargo, no es algo que compartan el 80% de los habitantes de Washington, que desaprueban la presencia militar y el control federal de la Policía, o activistas políticos y miembros del partido demócrata, que insisten en que gastar un millón de dólares, al día, para que soldados realicen trabajos de mantenimiento es excesivo.

