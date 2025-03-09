Presidente Trump anunció que enviará soldados de la Guardia Nacional a Chicago

El presidente Trump cumplirá su promesa de enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago para disminuir la tasa de homicidios.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa, luego de nombrar a la Ciudad de los Vientos como “La capital mundial de los asesinatos”.

El republicano no reveló detalles sobre la operación de la Guardia Nacional en Chicago, pero sostuvo que llegarán tropas, como ocurrió en Los Ángeles y Washington: “Bueno, vamos a ir. No voy a decir cuando, pero vamos a ir”.

¿Qué dicen las autoridades en Chicago?

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, desmintió que se tratara de una estrategia para controlar la delincuencia en la ciudad, que en el último fin de semana dejó 58 tiroteos y 8 víctimas fatales.

En su lugar, Pritzker sugirió que es una ofensiva contra la población migrante, el mes en que están programadas las fiestas patrias de México. Además, advirtió que el Gobierno federal enviará agentes a realizar redadas en las comunidades latinas:

“Me rompe el corazón reportar que nos han dicho que ICE tratará de interrumpir los picnics comunitarios y los desfiles pacíficos. Seamos claros, el terror y la crueldad son el objetivo”.

Gobernador del estado de Illinois denunció detenciones arbitrarias en Chicago:

En respuesta a las declaraciones de Trump, el gobernador Pritzker señaló que en la ciudad han venido realizándose detenciones arbitrarias, incluso antes de que lleguen soldados de la Guardia Nacional:

“Esto no se trata de crimen. Más y más reportes incluyen los testimonios de personas que fueron detenidas por la manera en la que lucen”.

Y, de acuerdo con la información revelada por medios estadounidenses, el mandatario dijo tener razones razones para creer que tropas han empezado a movilizarse a Chicago desde el estado de Texas y California.

Además, en días anteriores cuestionó: "Trump quiere mandar a tropas aquí, pregúntense por qué", sugiriendo que Trump solo amenaza con enviar tropas a ciudades con gobernantes demócratas.