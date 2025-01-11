Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por los "asesinatos de cristianos"

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país no detiene lo que describió como el “asesinato de cristianos” por parte de “terroristas islamistas”. El mensaje fue publicado el sábado en su red Truth Social, donde advirtió que Estados Unidos cesará toda ayuda y asistencia si el gobierno nigeriano no actúa.

Trump afirmó que podría ir a Nigeria “con una lluvia de fuego” para “borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades”.

“El cristianismo enfrenta una amenaza existencial”

El líder republicano aseguró que pidió al Pentágono elaborar un posible plan de ataque, tras advertir que el cristianismo enfrenta “una amenaza existencial en Nigeria”.

“Estoy, por tanto, instruyendo a nuestro departamento de Guerra a prepararse para una posible acción. Si atacamos será rápido, feroz y dulce”, escribió en Truth Social.

Trump sostuvo que el gobierno de Nigeria debe actuar “rápido” para detener los asesinatos. Según dijo, los terroristas islamistas son responsables de las atrocidades contra cristianos en ese país.

Nigeria, los conflictos y la advertencia final

Nigeria está envuelta en numerosos conflictos que, según expertos, han causado por igual la muerte de cristianos y musulmanes.

Trump, sin embargo, afirmó el viernes que “miles de cristianos están siendo asesinados” y que “los islamistas radicales son responsables de esta masacre”, aunque no presentó pruebas en su publicación.

El presidente, que ha perseguido sin éxito una postulación al Premio Nobel de la Paz, concluyó su mensaje advirtiendo al gobierno de Nigeria que debe actuar “rápido” para detener los asesinatos. Su publicación generó atención por la dureza de las palabras y por el llamado a una posible intervención militar estadounidense en el país africano.