Isabella Ladera y su pareja están de luto: confirmaron inesperada pérdida con este desgarrador mensaje

El entorno cercano de Isabella Ladera está afrontando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de un ser querido.

Hugo García, la pareja de la modelo y el padre del hijo que está esperando, confirmó a través de sus redes sociales que en las últimas horas falleció Bertha Monteverde, su abuela.

Fue así como, a través de un sentido post en su cuenta de Instagram, le dio el último adiós y le expresó su amor.

Así se confirmó la muerte de la abuela de Hugo García, la pareja de Isabella Ladera

Hace pocas horas, Hugo García publicó 13 fotos de momentos felices junto a su abuela y dejó claro que la recordará y la tendrá presente día tras día.

"Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha, descansa en paz", comenzó escribiendo la pareja de Isabella Ladera en el post.

"Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo", complementó.

Además, en un par de historias de Instagram, Hugo García mostró que despidió a su abuela con las flores que le gustaban y que ella ya se encuentra en el mismo lugar de descanso de su esposo.

"Que en paz descanses, mamita hermosa. Te voy a extrañar tanto", también escribió el papá del hijo de Isabella Ladera.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Bertha, la abuela de Hugo García, el novio de Isabella Ladera

Luego de los sentidos mensajes de Hugo García, Isabella Ladera comentó lo siguiente:

Madre hermosa, por siempre.

Asimismo, los internautas de Hugo García también se han pronunciado para enviar sus condolencias.

"Lo siento mucho", "te mando un abrazo fuerte", "abrazo a la distancia", "la abue está bien acompañada arriba", "te extrañaremos" y "mi más sentido pésame", han sido algunos de los mensajes.