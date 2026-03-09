CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos toma decisión y elimina requisito en pasaporte para estos viajeros: ojo

Estos son los viajeros que no tendrán que presentar estos documentos.

Estados Unidos.
Estados Unidos. Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
08:14 a. m.
Con el objetivo de agilizar el flujo de pasajeros y modernizar los controles de seguridad en las terminales aéreas, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), ha oficializado una medida que permite a ciertos grupos de viajeros realizar vuelos domésticos sin la necesidad obligatoria de presentar un pasaporte físico.

Esta actualización, que responde a la implementación total de la normativa REAL ID y la integración de nuevas tecnologías de verificación, beneficia principalmente a los ciudadanos y residentes que ya cuentan con documentos de identidad que cumplen con los estándares federales de seguridad.

A partir de 2026, el pasaporte ha dejado de ser la única "llave" de seguridad para los viajeros dentro del territorio estadounidense.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio si viaja a EE.UU.?

La gran novedad radica en la aceptación masiva de identificaciones digitales y tarjetas de "Viajero Confiable".

  • Poseedores de Licencias REAL ID: Ciudadanos de estados que ya han emitido licencias de conducir con la estrella en la parte superior derecha.
  • Miembros de Programas de Viajero Confiable (Trusted Traveler): Esto incluye a los afiliados a Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST. La tarjeta física de estos programas es suficiente para el abordaje.
  • Personal Militar: Miembros del Departamento de Defensa (DoD) que porten su identificación militar vigente.
  • Residentes Permanentes: Poseedores de la "Green Card" (Tarjeta de Residente Permanente) vigente.
  • Menores de 18 años: Los jóvenes que viajan con un acompañante adulto dentro de las fronteras nacionales no requieren presentar identificación propia, siempre que el adulto cumpla con los requisitos mencionados.
  • Viajeros con Identificación Digital (Confirm.ID): Una de las innovaciones más recientes. Quienes hayan completado el proceso de verificación biométrica y pagado la tasa correspondiente (aproximadamente $45), pueden identificarse mediante sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos seleccionados sin mostrar documentos físicos.

La decisión se produce en un año de altísima demanda migratoria y turística, coincidiendo con los preparativos para grandes eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el objetivo es reducir los tiempos de espera en los puntos de control hasta en un 25%.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas: esta exención aplica únicamente para vuelos nacionales. Cualquier viaje que cruce una frontera internacional —ya sea por aire, mar o tierra— seguirá exigiendo el pasaporte tradicional sin excepciones.

