Estados Unidos toma decisión y elimina requisito en pasaporte para estos viajeros: ojo

Con el objetivo de agilizar el flujo de pasajeros y modernizar los controles de seguridad en las terminales aéreas, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), ha oficializado una medida que permite a ciertos grupos de viajeros realizar vuelos domésticos sin la necesidad obligatoria de presentar un pasaporte físico.

Esta actualización, que responde a la implementación total de la normativa REAL ID y la integración de nuevas tecnologías de verificación, beneficia principalmente a los ciudadanos y residentes que ya cuentan con documentos de identidad que cumplen con los estándares federales de seguridad.

A partir de 2026, el pasaporte ha dejado de ser la única "llave" de seguridad para los viajeros dentro del territorio estadounidense.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio si viaja a EE.UU.?

La gran novedad radica en la aceptación masiva de identificaciones digitales y tarjetas de "Viajero Confiable".

Poseedores de Licencias REAL ID: Ciudadanos de estados que ya han emitido licencias de conducir con la estrella en la parte superior derecha.

Miembros de Programas de Viajero Confiable (Trusted Traveler): Esto incluye a los afiliados a Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST. La tarjeta física de estos programas es suficiente para el abordaje.

Personal Militar: Miembros del Departamento de Defensa (DoD) que porten su identificación militar vigente.

Residentes Permanentes: Poseedores de la "Green Card" (Tarjeta de Residente Permanente) vigente.

Menores de 18 años: Los jóvenes que viajan con un acompañante adulto dentro de las fronteras nacionales no requieren presentar identificación propia, siempre que el adulto cumpla con los requisitos mencionados.

Viajeros con Identificación Digital (Confirm.ID): Una de las innovaciones más recientes. Quienes hayan completado el proceso de verificación biométrica y pagado la tasa correspondiente (aproximadamente $45), pueden identificarse mediante sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos seleccionados sin mostrar documentos físicos.

La decisión se produce en un año de altísima demanda migratoria y turística, coincidiendo con los preparativos para grandes eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el objetivo es reducir los tiempos de espera en los puntos de control hasta en un 25%.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas: esta exención aplica únicamente para vuelos nacionales. Cualquier viaje que cruce una frontera internacional —ya sea por aire, mar o tierra— seguirá exigiendo el pasaporte tradicional sin excepciones.