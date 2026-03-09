Hombre sobrevivió de milagro luego que un extraño lo apuñalara en el cuello en Soacha

Un campesino de 32 años se salvó milagrosamente después de ser apuñalado en el cuello por un desconocido en Soacha, Cundinamarca. El ataque, sin motivo aparente, quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho violento tuvo lugar en la calle 17 con carrera octava. El hombre estaba caminando por la vía en la noche cuando el agresor lo persiguió. Al momento de detenerse en frente de una panadería, el delincuente sacó el cuchillo y lo apuñaló en el cuello.

Hombre contó cómo fue el aterrador momento

“De un momento a otro, sentí el taconazo sin escuchar nada; solamente sentí el golpe. Cuando reaccioné, la persona que me había atacado salió corriendo y sin robarme nada. No me dijo el motivo, solamente me atacó y salió corriendo", contó.

Al verme con angustia en la sangre, le dije a Dios que no me dejara morir. En ese momento, le dije que me diera otra oportunidad, porque la angustia era siempre grande con la sangre y la herida.

Según el reporte médico, la supervivencia fue milagrosa. “Los médicos me dicen que es un milagro de Dios, porque la herida fue a muerte. Si me hubiera cogido la aorta, la vena yugular, hubiera sido fatal”, explicó. El cuchillo pasó a milímetros de arterias vitales.

Quedó con secuelas para trabajar

El hombre aseguró desconocer a su agresor y no encontrar explicación del ataque: “No tengo problemas con nadie, soy un tipo sano y del campo. Aquí en la ciudad me la rebusco en los trabajos y no le hago mal a nadie”.

Además del trauma físico y emocional, el ataque lo dejó con consecuencias que han repercutido en el sector laboral. Él trabajaba como cotero en Corabastos, cargando bultos y mercancía, pero las secuelas le impiden ahora realizar esfuerzos físicos.

No puedo cargar bultos. Me gustaría trabajar en algo donde no tenga que ejercer mucho esa parte del cuello.

Las autoridades de Soacha confirmaron que la Fiscalía ya se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar al responsable.