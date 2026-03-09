Croacia entregó su nómina de convocados para enfrentar a la selección Colombia

La selección de Croacia anunció oficialmente la lista de convocados para el partido amistoso que disputará frente al seleccionado de Colombia el próximo 26 de marzo en Orlando, Estados Unidos. El encuentro será una oportunidad importante para ambas selecciones, que continúan su preparación de cara a los grandes retos del calendario internacional y, especialmente, pensando en la próxima 2026 FIFA World Cup.

El compromiso marcará un hecho histórico, ya que Croacia y Colombia nunca se han enfrentado en un partido oficial o amistoso, por lo que el duelo se perfila como un cruce inédito entre dos selecciones con estilos distintos pero con talento suficiente para ofrecer un espectáculo atractivo.

RELACIONADO Las fechas clave de la selección Colombia hasta el inicio del Mundial

La convocatoria presentada por el seleccionador croata incluye a varias de las figuras más importantes del equipo europeo, encabezadas por su capitán y referente histórico.

Luka Modric lidera la convocatoria croata

Entre los nombres más destacados aparece el experimentado mediocampista Luka Modrić, considerado uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente de Croacia. El actual jugador del Milan será una de las principales atracciones del encuentro, especialmente por el reencuentro que tendrá con James Rodríguez, con quien compartió vestuario durante varias temporadas en el club español.

La presencia de Modric no solo aporta jerarquía dentro del campo, sino también liderazgo para un grupo que mezcla experiencia y juventud. Bajo la dirección técnica de Zlatko Dalić, Croacia mantiene la base de un equipo competitivo que en los últimos años ha sido protagonista en torneos internacionales.

El amistoso frente a Colombia permitirá al seleccionador observar el rendimiento de varios jugadores en un contexto exigente y frente a un rival sudamericano con características diferentes a las que suele enfrentar en Europa.

Una nómina con talento y experiencia

Además de Modric, la convocatoria incluye a futbolistas que atraviesan buenos momentos en sus respectivos clubes. Uno de ellos es el defensor Josip Stanišić, compañero del colombiano Luis Díaz en el FC Bayern Munich, quien se ha consolidado como una opción importante en la línea defensiva del equipo croata.

También figura el mediocampista Mario Pašalić, pieza habitual en el esquema del Atalanta BC en el fútbol italiano, así como el experimentado atacante Ivan Perišić, actualmente uno de los jugadores más determinantes del PSV Eindhoven en los Países Bajos.

La mezcla de futbolistas consolidados con nuevas alternativas refleja la intención del cuerpo técnico de seguir fortaleciendo el proyecto de la selección croata de cara a los próximos desafíos internacionales.

Para Colombia, este amistoso también representará una prueba de alto nivel. El enfrentamiento contra una selección europea con experiencia en torneos mundiales permitirá evaluar el rendimiento del equipo y ajustar detalles antes de los compromisos oficiales que se avecinan.

Con un escenario neutral en territorio estadounidense y dos selecciones competitivas frente a frente, el duelo entre Croacia y Colombia promete convertirse en uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA de marzo.