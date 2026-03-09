CANAL RCN
Economía

Esta es la fecha límite de inscribir la cédula para las próximas elecciones del 31 de mayo

Conozca hasta cuándo podrá hacer este trámite.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
10:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia vivió este domingo 8 de marzo de 2026 una jornada electoral decisiva que no solo renovó el Congreso de la República, sino que despejó el camino para las elecciones presidenciales de mayo.

En la "Gran Consulta por Colombia", la senadora Paloma Valencia se consolidó como la gran ganadora. Con más de 3.2 millones de votos (aproximadamente el 45.7% del total de su coalición), Valencia logró imponerse sobre Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo una votación destacada pero insuficiente para alcanzar el aval principal.

Certificado electoral: así puede hacer efectivos los descuentos tras votar el 8 de marzo
RELACIONADO

Certificado electoral: así puede hacer efectivos los descuentos tras votar el 8 de marzo

Por otro lado, la "Consulta de las Soluciones" dio como vencedora a la exalcaldesa Claudia López, quien superó a Leonardo Huertas. López, con una plataforma enfocada en la gestión urbana y la seguridad, buscará captar el voto del centro-izquierda. Mientras tanto, en la coalición "Frente por la Vida", el exsenador Roy Barreras dio la sorpresa al superar a Daniel Quintero, posicionándose como la ficha clave de los sectores que buscan dar continuidad a las políticas de transformación social.

¿Hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones presidenciales?

Con el cierre de las consultas, la atención de los ciudadanos se traslada ahora al calendario de la primera vuelta. Muchos colombianos que no pudieron votar este domingo por no haber actualizado su lugar de residencia, o aquellos que desean participar por primera vez en mayo, aún tienen una última oportunidad.

De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Resolución 2580 de 2025), el plazo máximo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación de cara a la primera vuelta presidencial vence el 31 de marzo de 2026.

En cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados en centros comerciales.

¿Cómo reclamar el medio día libre en el trabajo por votar en las elecciones del 8 de marzo?
RELACIONADO

¿Cómo reclamar el medio día libre en el trabajo por votar en las elecciones del 8 de marzo?

Es importante recordar que si usted ya votó el 8 de marzo en su puesto habitual y no ha cambiado de residencia, no necesita realizar ningún trámite adicional; su cédula ya está habilitada para el 31 de mayo. La inscripción es exclusiva para quienes necesitan actualizar su ubicación en el censo electoral para asegurar que el ejercicio de su derecho al voto sea lo más cercano y cómodo posible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026

Finanzas personales

Así quedó la tarifa de pago de caja de compensación para trabajadores independientes en el país

Servicios públicos

Devolverán dinero a colombianos por factura de este servicio público: así puede saber si aplica

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¿Está en riesgo una sede del Mundial 2026? Atención a la predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente habló del importante torneo a menos de 100 días de su inicio.

Artistas

Isabella Ladera y su pareja están de luto: confirmaron inesperada pérdida con este desgarrador mensaje

Hugo García, el padre del hijo que está esperando Isabella Ladera, publicó un sentido post.

Croacia

Croacia entregó su nómina de convocados para enfrentar a la selección Colombia

Soacha

Hombre sobrevivió de milagro luego que un extraño lo apuñalara en el cuello en Soacha

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación