Esta es la fecha límite de inscribir la cédula para las próximas elecciones del 31 de mayo

Colombia vivió este domingo 8 de marzo de 2026 una jornada electoral decisiva que no solo renovó el Congreso de la República, sino que despejó el camino para las elecciones presidenciales de mayo.

En la "Gran Consulta por Colombia", la senadora Paloma Valencia se consolidó como la gran ganadora. Con más de 3.2 millones de votos (aproximadamente el 45.7% del total de su coalición), Valencia logró imponerse sobre Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo una votación destacada pero insuficiente para alcanzar el aval principal.

Por otro lado, la "Consulta de las Soluciones" dio como vencedora a la exalcaldesa Claudia López, quien superó a Leonardo Huertas. López, con una plataforma enfocada en la gestión urbana y la seguridad, buscará captar el voto del centro-izquierda. Mientras tanto, en la coalición "Frente por la Vida", el exsenador Roy Barreras dio la sorpresa al superar a Daniel Quintero, posicionándose como la ficha clave de los sectores que buscan dar continuidad a las políticas de transformación social.

¿Hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones presidenciales?

Con el cierre de las consultas, la atención de los ciudadanos se traslada ahora al calendario de la primera vuelta. Muchos colombianos que no pudieron votar este domingo por no haber actualizado su lugar de residencia, o aquellos que desean participar por primera vez en mayo, aún tienen una última oportunidad.

De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Resolución 2580 de 2025), el plazo máximo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación de cara a la primera vuelta presidencial vence el 31 de marzo de 2026.

En cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en los puntos autorizados en centros comerciales.

Es importante recordar que si usted ya votó el 8 de marzo en su puesto habitual y no ha cambiado de residencia, no necesita realizar ningún trámite adicional; su cédula ya está habilitada para el 31 de mayo. La inscripción es exclusiva para quienes necesitan actualizar su ubicación en el censo electoral para asegurar que el ejercicio de su derecho al voto sea lo más cercano y cómodo posible.