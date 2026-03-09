CANAL RCN
¿Está en riesgo una sede del Mundial 2026? Atención a la predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente habló del importante torneo a menos de 100 días de su inicio.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

marzo 09 de 2026
10:33 a. m.
El Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, está a menos de 100 días de comenzar.

Las selecciones, incluyendo a Colombia, se están preparando a tope para el torneo más importante del mundo y se encuentran a punto de jugar sus últimos partidos amistosos.

Sin embargo, por la violencia que se ha desatado en México tras el abatimiento de 'El Mencho' y el momento de tensión que se encuentra viviendo Estados Unidos con Irán, varios fanáticos se han preguntado si el Mundial podría estar en riesgo.

Fue así como, en uno de sus más recientes videos, Mhoni Vidente realizó una predicción. ¿Cuál fue?

¿Está en riesgo el Mundial 2026? Esta fue la predicción de Mhoni Vidente

En un diálogo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente indicó que, según su análisis, el Mundial 2026 se realizará sin problemas.

"Quieras o no, hay mucho temor en la antesala del Mundial, que va a empezar el 11 de junio. Además, se acaban de cancelar el 40% de las habitaciones aquí en México y hay temor también por la guerra de Estados Unidos", comenzó precisando Mhoni Vidente.

"Pero sí se va a hacer y se le debe dar un margen de duda a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que hagan su papel bien en cuestiones de proteger a los equipos y a todos los visitantes. No veo que se cancele ningún partido, ninguna sede, pero sí será una prueba de fuego. Hay que disfrutar con las respectivas medias de cautela", añadió.

¿Cuándo son los próximos amistosos de la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

La Selección Colombia tiene programados dos amistosos para marzo de 2026.

El primero será vs. Croacia, el 27 de marzo, en Orlando, Florida.

Mientras tanto, el segundo será vs. Francia, el 29 de marzo, en Landover, Maryland.

 

