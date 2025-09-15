EN VIDEO | Trump anuncia ataque en el Caribe que dejó tres muertos

El presidente Donald Trump informó este lunes que las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque en el Caribe contra una embarcación vinculada, según su versión, a “cárteles de narcotráfico y narcoterroristas” procedentes de Venezuela, que dejó tres personas muertas.

Video del ataque y advertencia de Trump

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump señaló que la operación —que describió como “el segundo ataque” de ese tipo— fue ejecutada “siguiendo mis órdenes” y dirigida contra objetivos “extraordinariamente violentos” identificados positivamente en aguas internacionales.

El mandatario añadió que ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación y ratificó su advertencia contra quienes transporten drogas hacia Estados Unidos: “¡Si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, los estamos cazando!”.

El post del presidente estuvo acompañado por un corto video en color, aparentemente de vigilancia, que muestra una lancha de gran tamaño inmóvil en alta mar y, posteriormente, una explosión que la destruye. En las imágenes se distingue al menos una persona a bordo antes de la detonación.

Según la información difundida por la Casa Blanca en el comunicado de Trump —y reproducida por agencias internacionales—, los fallecidos fueron calificados como “narcoterroristas de Venezuela”. El mandatario ha vinculado repetidamente a ciertos grupos delictivos en la región con amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, y en esta ocasión subrayó el carácter “devastador” del tráfico de drogas sobre comunidades estadounidenses.

La operación anunciada hoy se produce casi dos semanas después de otro ataque estadounidense en el Caribe en el que, según Trump, las fuerzas navales y aéreas abatieron una lancha en movimiento con un saldo de 11 muertos, descritos igualmente por la Casa Blanca como “narcoterroristas”.

La acción se enmarca en la política anunciada por la administración de mano dura contra el narcotráfico transnacional y en fronteras marítimas, una estrategia que incluye operaciones en aguas internacionales y cooperación con socios regionales.

Hasta el momento no se han divulgado detalles operativos adicionales ni una confirmación independiente sobre la identidad o nacionalidad de las personas muertas en el ataque de hoy. Tampoco ha habido pronunciamientos oficiales desde Caracas sobre el incidente.