Trump asegura que arrestos de trabajadores surcoreanos en EE. UU. no deben “asustar” a inversionistas

El expresidente Donald Trump afirmó este domingo que los trabajadores extranjeros enviados a Estados Unidos son “bienvenidos” y que no quiere “asustar ni desincentivar la inversión”, en referencia a la reciente detención de cientos de surcoreanos en el estado de Georgia.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano de 79 años aseguró: “No quiero asustar o desincentivar la inversión”.

Una redada sin precedentes

El pasado 4 de septiembre, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 475 personas —en su mayoría ciudadanos surcoreanos— en el sitio de construcción de una planta de baterías eléctricas de la empresa Hyundai-LG, en el sureste del país.

Las autoridades alegaron que los detenidos habían excedido el tiempo permitido en sus visas o contaban con permisos que no los autorizaban a realizar labores manuales.

La operación se convirtió en la mayor redada en un solo lugar desde que Trump reactivó su política de mano dura contra la inmigración en todo el país.

Aunque finalmente no se ordenó la deportación, las imágenes de trabajadores encadenados y esposados generaron conmoción en Corea del Sur, que repatrió a sus ciudadanos el pasado viernes.

Reacciones desde Corea del Sur

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, calificó el operativo como “desconcertante” y advirtió el jueves que podría desincentivar nuevas inversiones en Estados Unidos.

A raíz de la polémica, sindicatos de trabajadores en Corea del Sur exigieron que Trump presente una disculpa oficial.

Trump busca calmar el ambiente

En su publicación, el expresidente defendió la necesidad de permitir temporalmente la llegada de expertos extranjeros para la construcción de productos “extremadamente complejos”.

“Chips, semiconductores, computadoras, barcos, trenes y muchos otros productos que debemos aprender de otros cómo hacer o, en muchos casos, volver a aprender porque antes fuimos grandes en eso, pero ya no”, escribió Trump.

Asimismo, añadió que Estados Unidos está dispuesto a aprender de estos trabajadores para “hacerlo incluso mejor que ellos en su propio juego en un futuro no muy lejano”.

Con estas declaraciones, Trump buscó enviar un mensaje de calma a los inversionistas extranjeros tras la controversia diplomática con Seúl.