Trump dice estar listo para imponer nuevas sanciones contra Rusia e invita a los miembros de la OTAN a que hagan lo mismo

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la política energética de los países aliados y propuso un endurecimiento de las medidas económicas contra Rusia y China. El líder republicano aseguró estar dispuesto a imponer nuevas sanciones a Moscú, siempre y cuando los países de la OTAN se abstengan de comprar petróleo ruso.

“Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA”, indicó Trump, quien dijo estar cuando los demás países “lo estén”.

Kiev espera que nuevas sanciones se materialicen:

A pesar de sus advertencias reiteradas contra Rusia, el mandatario aún no ha aplicado nuevas medidas, lo que ha generado frustración en Kiev, que espera acciones concretas de Washington en apoyo a su resistencia frente a la invasión rusa.

Sin embargo, Trump aprovechó también la coyuntura para lanzar una propuesta para que los miembros de la alianza atlántica doblen los aranceles impuestos a China, en un intento por presionar a Pekín a reducir su apoyo a Moscú. “Yo creo que si la OTAN aumenta del 50% al 100% los aranceles a China”, señaló, “sería de gran ayuda para PONER FIN a esta mortífera, pero ridícula guerra”. Según el mandatario, estos aranceles se eliminarían una vez concluido el conflicto.

El expresidente argumentó que China ejerce “gran control, e incluso dominio, sobre Rusia”, y que estas medidas económicas podrían “romper ese dominio”. En su mensaje, que calificó como una “carta a la OTAN y al mundo”, fue enfático: si los 32 países que integran la alianza “hacen lo que digo, la GUERRA concluirá rápidamente. Si no, sólo están desperdiciando mi tiempo”.

Cumbre de Alaska en la que participaron Rusia y Estados Unidos no habría ayudado a solucionar el conflicto:

Trump, que el mes pasado se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, expresó su indignación con que la OTAN siga adquiriendo petróleo ruso mientras continúa el conflicto en Ucrania. A su juicio, esta dependencia energética debilita el poder negociador de Occidente frente al Kremlin.

Además, en declaraciones recientes dijo estar "muy decepcionado del presidente Putin", luego de que se reuniera en Pekín con Xi Jinping y Kim Jong Un para “conspirar contra los Estados Unidos de América”.