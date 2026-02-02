El inusual mensaje que habría dicho Trump sobre Venezuela: "Puede ser el estado 53"

Hay dos territorios a los que el presidente Donald Trump les ha puesto la lupa desde que volvió al poder: Venezuela y Groenlandia. En una reciente revelación, habría hecho un particular comentario que, a pesar de tener un toque de broma, ha generado eco.

Frente al primero, el despliegue militar en el Caribe y Pacífico conllevo a la extracción del líder del régimen Nicolás Maduro, quien está preso en una de las cárceles más importantes de Estados Unidos ubicada en Nueva York.

El papel de Trump en Venezuela

Además, ha tenido diálogo con la presidenta interina Delcy Rodríguez en lo que está siendo la transición del poder.

Con respecto a Groenlandia, el mandatario ha dicho en más de una ocasión que es del interés de Estados Unidos. Inclusive, se recuerda cuando años atrás propuso adquirirla. Esto ha hecho que entre en polémica con Dinamarca y Europa en general.

En las últimas horas, The Washington Post conoció detalles de la cena anual del Club Alfalfa, contando con presencia de ejecutivos, otros políticos y personas importantes. El encuentro fue el sábado 31 de enero en Washington.

Se cree que estuvieron Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase; David Rubenstein, quien era director del Kennedy Center; y Jerome H. Powell, presidente saliente de la Reserva Federal.

Broma de Trump sobre Canadá, Venezuela y Groenlandia

De acuerdo con lo mencionado por The Washington Post, Trump habría hecho varias bromas: “No vamos a invadir Groenlandia, la vamos a comprar. Nunca ha sido mi intención convertirla en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53”.

Para los periodistas presentes, este mensaje fue controversial y, al preguntarle, el presidente respondió: “Es una broma. Es una noche de comedia”.