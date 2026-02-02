CANAL RCN
El Palacio del Colesterol se despidió de Bogotá: ¿dónde serán reubicados sus comerciantes?

El Palacio del Colesterol será demolido en la ciudad de Bogotá y sus comerciantes serán reubicados.

Palacio del Colesterol
Foto: Palacio del Colesterol

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:39 p. m.
El Palacio del Colesterol, uno de los espacios más tradicionales y representativos del fútbol bogotano, se prepara para vivir una transformación histórica. Fundado en 1962 y ubicado en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, este punto de encuentro de generaciones de hinchas será demolido y renovado como parte del ambicioso proyecto de modernización del principal escenario deportivo de la capital.

Durante más de seis décadas, el Palacio del Colesterol fue mucho más que una zona gastronómica. Allí se reunían cientos de aficionados antes y después de cada partido para compartir, debatir y mantener viva la pasión por el fútbol, acompañados de platos típicos que se convirtieron en tradición. Sin embargo, este lunes 2 de febrero marcó el último día de servicio en su ubicación actual, dando paso a una nueva etapa cargada de nostalgia y expectativa.

El Campín se renueva y el entorno también cambia

La remodelación integral del estadio El Campín no solo contempla mejoras en la infraestructura deportiva, sino también una intervención profunda en las zonas aledañas. En ese contexto, el área donde funcionaba el Palacio del Colesterol será demolida y posteriormente renovada con el objetivo de ofrecer espacios más modernos, seguros y acordes a los nuevos estándares urbanos.

Desde la concesionaria encargada del proyecto se explicó que el proceso ya está en marcha. “De acuerdo con el cronograma establecido en el contrato de concesión y por requerimientos técnicos, operativos y de seguridad, a comienzos de febrero iniciará el proceso de cerramiento del predio como paso previo al inicio de las obras del nuevo estadio, previstas para comenzar en marzo”, señalaron desde Sencia, dejando claro que se trata de una fase necesaria para el avance del proyecto.

Reubicación, nostalgia y esperanza entre los comerciantes

Aunque el cierre del lugar genera un sentimiento de tristeza entre hinchas y comerciantes, estos últimos no quedarán desamparados. De manera provisional, los negocios del Palacio del Colesterol serán reubicados en el costado nororiental del estadio actual, una zona cercana que permitirá mantener viva la tradición gastronómica que ha acompañado al fútbol bogotano durante décadas.

Allí, los aficionados podrán seguir encontrando las comidas típicas colombianas que hicieron famoso al sector, mientras avanzan las obras de renovación. Para muchos comerciantes, el cambio representa un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. “Creo que los cambios siempre serán para bien y creo que vamos a mostrar un Palacio del Colesterol completamente renovado que sé que a nuestra hinchada le va a gustar. El Palacio no se acaba, nos vamos a renovar”, aseguró Jenny Uribe, quien trabaja desde hace más de 12 años en el negocio familiar ‘Tía Gladis’.

El Palacio del Colesterol se despide, por ahora, de su ubicación histórica, pero no de su esencia. Entre recuerdos, olores y camisetas, este símbolo del fútbol capitalino inicia una transición que promete respetar su legado mientras se adapta a una nueva era para El Campín y para Bogotá.

