¿Por qué está lloviendo tanto en todo el país?: esta es la respuesta de los expertos

Cuando se suponía que la temporada invernal ya había quedado atrás, Colombia enfrenta lluvias intensas, crecientes súbitas, inundaciones masivas y emergencias simultáneas en varias regiones. La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando con el clima?

En medio de esta crisis, la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, explicó las razones técnicas detrás de un año que inició de forma completamente atípica.

¿Por qué está lloviendo tanto en el país?

De acuerdo con la directora del IDEAM, el comportamiento del clima ha sido anómalo desde el inicio. Enero, un mes que tradicionalmente es seco en amplias zonas del país, registró lluvias por encima de lo normal, especialmente en regiones como el Caribe y la Andina, donde este periodo suele marcar el comienzo de una temporada más estable.

Este año inició bastante anómalo. Tuvimos un enero con lluvias por encima de lo normal, lo que no es típico, especialmente en regiones como región Caribe y región Andina, donde el año comienza muchísimo más seco.

Según la funcionaria, este comportamiento no obedece a una sola causa, sino a la superposición de varios fenómenos meteorológicos que, al coincidir, han favorecido de manera constante la presencia de lluvias en el territorio nacional.

Uno de esos factores es la influencia de condiciones asociadas a La Niña. Aunque este fenómeno no fue declarado oficialmente, el océano Pacífico se mantuvo frío, una condición que incrementa la probabilidad de lluvias en Colombia. A esto se sumaron oscilaciones atmosféricas favorables para la precipitación, reforzando un escenario de inestabilidad persistente.

Pero el detonante más reciente ha sido la llegada de un frente frío desde el norte del continente, un fenómeno que, aunque no ingresa directamente al mar Caribe, sí está incidiendo de manera directa en las lluvias sobre las costas colombianas.

Lo que ha ocurrido estos últimos días, además, es que ha venido bajando un frente frío desde el norte y ese frente, aunque no llega al mar Caribe, sí está incidiendo sobre las precipitaciones en nuestras costas colombianas, especialmente en la región Caribe.

Este mismo frente frío ya ha generado impactos en otros países del continente, como México y República Dominicana, donde incluso se han registrado temperaturas inusualmente bajas.

¿Hasta cuándo lloverá?

Frente a la preocupación de hasta cuándo se mantendrán estas lluvias y cuáles serán las zonas más afectadas, la directora del IDEAM advirtió que, aunque el impacto específico del frente frío se espera hasta mediados de la semana, las proyecciones indican que las lluvias podrían continuar hasta mediados de febrero.

Las predicciones están mostrando que las lluvias van a continuar hasta mediados de febrero, donde esperaríamos ya que empiecen a bajar paulatinamente y se dé una temporada mucho más típica para esta época.

Las regiones que hoy concentran la mayor afectación son la Caribe y la Andina, aunque la situación también se ha intensificado en el norte de la región Pacífica, la Amazonía y el oriente de la Orinoquía.