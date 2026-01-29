Conversaciones entre Dinamarca y Estados Unidos sobre Groenlandia fueron calificadas como “constructivas”

"Hoy soy un poco más optimista que hace una semana", confesó el jueves, 29 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, tras el inicio de una serie de diálogos con los Estados Unidos para resolver la crisis diplomática sobre Groenlandia.

El optimismo del diplomático surge luego de la primera reunión de alto nivel celebrada el miércoles en Washington, un encuentro que Rasmussen calificó como "muy constructivo" y que marca un giro tras las recientes amenazas de Donald Trump de apoderarse del territorio autónomo danés.

La situación no ha sido resuelta, pero avanza:

El ministro danés, que habló con la prensa previo a un encuentro de la Unión Europea en Bruselas, reconoció que, aunque el conflicto no ha finalizado, el tono de la relación ha cambiado favorablemente.

"Hubo un desvío. Las cosas estaban escalando, pero ahora estamos de nuevo en el buen camino", explicó, señalando además que "no es que las cosas estén resueltas, pero está bien" y confirmando que ya se están planificando nuevas reuniones entre ambas potencias.

Esta distensión ocurre después de que el presidente estadounidense retrocediera en sus intenciones de tomar el control de la isla, la cual es miembro de la OTAN y territorio de Dinamarca.

Tropas estadounidenses podrían reforzar su influencia en Groenlandia:

Trump dejó de lado su amenaza inicial tras afirmar que alcanzó el marco para un acuerdo con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, con el fin de asegurar una mayor influencia de Washington en la zona. Esta situación había sumido a la Alianza Atlántica en su peor crisis en años, dada la importancia estratégica de la región.

Como parte de los compromisos para estabilizar la situación, Dinamarca y Groenlandia evalúan la posibilidad de renegociar un tratado de 1951 referente al despliegue de tropas estadounidenses en la isla. Rasmussen destacó la disposición de su país para colaborar en materia de defensa, señalando: "He dicho en muchas ocasiones que, por supuesto, compartimos las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos respecto al Ártico, esto es algo que queremos resolver en estrecha cooperación".