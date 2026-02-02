Los gatos no ven en infrarrojo: esto es lo que realmente perciben en la noche

Desde tiempos antiguos, los gatos han sido asociados con misterio y visión nocturna casi sobrenatural. Esta creencia popular, reforzada por su habilidad para moverse con destreza en la penumbra ha generado mitos como que ven en blanco y negro o que disponen de visión infrarroja.

Sin embargo, la ciencia revela una historia más compleja: los felinos no ven en la oscuridad total ni experimentan el mundo como imágenes en blanco y negro, sino que poseen adaptaciones visuales especializadas que les permiten percibir el entorno en condiciones de luz tenue con mayor eficacia que los humanos.

¿Qué efectos produce la oscuridad en la visión de los gatos?

Contrario a la idea de que ver en la noche es igual a ver en blanco y negro o con visión infrarroja, los ojos de los gatos requieren al menos algo de luz ambiental para funcionar.

Según expertos en visión felina, los gatos pueden ver con niveles de luz hasta seis o siete veces más bajos que los que necesitan los humanos, pero no en completa oscuridad.

Esta ventaja se debe a varias adaptaciones anatómicas:

Alta densidad de células bastón en la retina, sensibles a la luz tenue y al movimiento.

Una capa reflectante llamada tapetum lucidum, que actúa como una especie de “amplificador” de luz al rebotarla de nuevo sobre los fotorreceptores.

Pupilas verticales que pueden dilatarse ampliamente para capturar la mayor cantidad de luz posible.

Gracias a estas características, los gatos pueden orientarse, detectar objetos y reaccionar ante movimientos incluso cuando para los humanos apenas existen sombras perceptibles.

Esta capacidad es clave para su comportamiento crepuscular —actividad al amanecer y al anochecer— que tiene raíces evolutivas en la caza de presas con poca luz.

¿Cómo perciben los gatos los colores cuando cae la noche?

La otra cara del mito es la creencia de que los gatos ven el mundo completamente en blanco y negro.

La realidad es distinta. Aunque su visión no tiene la riqueza cromática humana, los felinos sí perciben colores —principalmente azules y amarillos— porque poseen una cantidad reducida de células cono, responsables de la percepción del color.

En condiciones de mucha oscuridad, esta percepción de color disminuye aún más, ya que los bastones que predominan en sus retinas no transmiten información cromática, transformando los tonos en una paleta más grisácea. No es visión infrarroja, sino una adaptación efectiva que prioriza la detección de luz y movimiento sobre la nitidez de colores en ambientes oscuros.

RELACIONADO Cómo prevenir pulgas y garrapatas en perros y gatos en climas cálidos y húmedos

Esta visión adaptada explica por qué objetos brillantes y movimientos sutiles atraen tanto a los gatos en la noche, mientras que detalles finos o colores vibrantes pierden importancia.