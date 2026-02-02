María Corina Machado rompió el silencio sobre el nuevo cargo de la hija de Diosdado Cabello

María Corina Machado rompió el silencio sobre los recientes movimientos en el gabinete de Delcy Rodríguez. En su reciente pronunciamiento este 2 de febrero, Machado calificó la designación de Daniella Cabello como ministra de Turismo como un síntoma de la degradación institucional en Venezuela.

Según la dirigente, este nombramiento no responde a una estrategia de Estado, sino a un "re-arreglo entre mafias" entre los grupos que sostienen el poder en Caracas.

La voz de María Corina Machado sobre la hija de Diosdado Cabello

Machado fue enfática al señalar que la figura de la hija de Diosdado Cabello, quien actualmente se encuentra sancionada por los Estados Unidos, representa la continuidad de un sistema que ha fragmentado a la sociedad.

"Es la mafia. Puede tener un nombre, un ismo, otro ismo, un color u otro, pero al final es la mafia. Ellos son parte de la estructura que destruyó las instituciones de Venezuela, que destruyó las familias de Venezuela y expulsó un tercio del país”, sentenció la líder democrática, vinculando directamente a la nueva ministra con la estructura responsable de la crisis migratoria que ha expulsado a un tercio de la población venezolana.

¿María Corina Machado hablará con Delcy Rodríguez?

A pesar de la dureza de sus críticas hacia el entorno de los Cabello, Machado no cerró definitivamente la puerta a una interlocución con la actual administración de Delcy Rodríguez, aunque bajo términos innegociables.

La dirigente estableció que cualquier acercamiento debe partir del reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, los cuales, según las actas recolectadas por su comando, le otorgan la victoria a la oposición.

"Todos sabemos quién es la señora Rodríguez y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado", mencionó Machado.

Para la líder opositora, sentarse con Rodríguez solo tendría sentido si el objetivo primordial es definir un cronograma claro para el traspaso de poder, dejando de lado cualquier pretensión de normalizar la situación actual sin resolver la legitimidad democrática.

El pronunciamiento de Machado también puso la lupa sobre la política exterior de Colombia. Ante la inminente reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la líder venezolana instó a la Casa de Nariño a abandonar la ambigüedad.

Machado aseguró que este encuentro es una oportunidad de oro para que el mandatario colombiano defina si está del lado de la opresión o de la libertad.

"Aquí no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo de Venezuela. No puede haber punto medio en el sentido de que se quiera estar bien con Dios y con el diablo", concluyó.