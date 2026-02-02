CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado rompió el silencio sobre el nuevo cargo de la hija de Diosdado Cabello

Así reaccionó María Corina Machado al nombramiento de Daniella Cabello como ministra de Turismo.

maria corina machado declaraciones hija diosdado cabello
Foto: AFP y CMN Noticias

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

María Corina Machado rompió el silencio sobre los recientes movimientos en el gabinete de Delcy Rodríguez. En su reciente pronunciamiento este 2 de febrero, Machado calificó la designación de Daniella Cabello como ministra de Turismo como un síntoma de la degradación institucional en Venezuela.

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela
RELACIONADO

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela

Según la dirigente, este nombramiento no responde a una estrategia de Estado, sino a un "re-arreglo entre mafias" entre los grupos que sostienen el poder en Caracas.

La voz de María Corina Machado sobre la hija de Diosdado Cabello

Machado fue enfática al señalar que la figura de la hija de Diosdado Cabello, quien actualmente se encuentra sancionada por los Estados Unidos, representa la continuidad de un sistema que ha fragmentado a la sociedad.

"Es la mafia. Puede tener un nombre, un ismo, otro ismo, un color u otro, pero al final es la mafia. Ellos son parte de la estructura que destruyó las instituciones de Venezuela, que destruyó las familias de Venezuela y expulsó un tercio del país”, sentenció la líder democrática, vinculando directamente a la nueva ministra con la estructura responsable de la crisis migratoria que ha expulsado a un tercio de la población venezolana.

¿María Corina Machado hablará con Delcy Rodríguez?

A pesar de la dureza de sus críticas hacia el entorno de los Cabello, Machado no cerró definitivamente la puerta a una interlocución con la actual administración de Delcy Rodríguez, aunque bajo términos innegociables.

¿María Corina Machado trabajaría con Delcy Rodríguez? Esto respondió en Washington
RELACIONADO

¿María Corina Machado trabajaría con Delcy Rodríguez? Esto respondió en Washington

La dirigente estableció que cualquier acercamiento debe partir del reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, los cuales, según las actas recolectadas por su comando, le otorgan la victoria a la oposición.

"Todos sabemos quién es la señora Rodríguez y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado", mencionó Machado.

Para la líder opositora, sentarse con Rodríguez solo tendría sentido si el objetivo primordial es definir un cronograma claro para el traspaso de poder, dejando de lado cualquier pretensión de normalizar la situación actual sin resolver la legitimidad democrática.

El pronunciamiento de Machado también puso la lupa sobre la política exterior de Colombia. Ante la inminente reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la líder venezolana instó a la Casa de Nariño a abandonar la ambigüedad.

Machado aseguró que este encuentro es una oportunidad de oro para que el mandatario colombiano defina si está del lado de la opresión o de la libertad.

¿Qué dice el Comité del Nobel de que María Corina Machado haya obsequiado su medalla a Trump?
RELACIONADO

¿Qué dice el Comité del Nobel de que María Corina Machado haya obsequiado su medalla a Trump?

"Aquí no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo de Venezuela. No puede haber punto medio en el sentido de que se quiera estar bien con Dios y con el diablo", concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

En su tercer día, cierre de Gobierno no ha logrado destrabarse en los EE. UU.: presupuesto de ICE en la mira

Donald Trump

Donald Trump se despachó contra los Grammy y anunció acciones legales: “Son lo peor”

Diosdado Cabello

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela

Otras Noticias

Transmicable

Movilidad en Bogotá cambiará para siempre: proyecto que beneficiará a miles estará listo pronto

Cuando se ponga en marcha, 500 mil personas tendrán un impresionante ahorro de tiempo.

La casa de los famosos

Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos: “No lo merecía”

La tercera eliminación de la temporada ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Comercio

Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia