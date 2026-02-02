CANAL RCN
Internacional Video

Donald Trump anticipa lo que será su reunión con el presidente Petro: “Cambió su actitud”

En lo que será un encuentro histórico, los dos mandatarios tendrán un cara a cara en Washington.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 02 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump recibirá este martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. en la Casa Blanca a su homólogo Gustavo Petro en un encuentro bilateral que marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países tras semanas e incluso meses de tensión diplomática.

La política antidrogas será el eje central del encuentro entre Petro y Trump: excanciller
RELACIONADO

La política antidrogas será el eje central del encuentro entre Petro y Trump: excanciller

Previo a la reunión, Trump realizó declaraciones desde el despacho oval en las que destacó un ajuste en la actitud del mandatario colombiano: “Ya veremos. Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero después de la redada venezolana se volvió muy amable, cambió mucho de actitud".

Palabras de Trump a Petro

El mandatario norteamericano vinculó directamente este cambio de postura con la operación militar ejecutada el 3 de enero en Venezuela, la cual resultó en la captura y extracción de Nicolás Maduro. Además, enfatizó que el narcotráfico será uno de los temas centrales de la conversación.

El encuentro se desarrollará a puerta cerrada en la Casa Blanca, con la participación de la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña, y un intérprete. Otros funcionarios del gobierno colombiano permanecerán en una sala externa, disponibles para proporcionar información adicional en caso de ser necesario.

Los pormenores de la reunión: todo listo

En esta ocasión, la prensa no tendrá acceso. Sin embargo, se espera que el presidente Petro ofrezca una declaración a los medios de comunicación a las 4:00 p.m. Hasta ese momento se conocerán detalles del que será el primer cara a cara de ambos.

Como antesala, la delegación colombiana preparó una serie de obsequios, incluyendo una canasta con cacao y café. Estos productos fueron elaborados por familias campesinas de Meta, Córdoba, Santander, Arauca y Cauca, que anteriormente se dedicaban a economías ilegales y ahora le apuestan a la legalidad.

Petro y Trump en la Casa Blanca: crece expectativa en Washington por su primer cara a cara
RELACIONADO

Petro y Trump en la Casa Blanca: crece expectativa en Washington por su primer cara a cara

Desde el Congreso estadounidense, varios legisladores, tanto republicanos como demócratas, se pronunciaron sobre la importancia del encuentro.

“Espero que haya una conversación constructiva sobre el camino a seguir para estabilizar y asegurar la frontera entre Venezuela y Colombia y las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”, declaró Chris Coons.

La reunión será, quizás, la última gran reunión de Petro afuera, teniendo en cuenta que su mandato acaba en agosto. Además, se dará en lo que ya es el segundo año de Trump en su regreso a la Casa Blanca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

María Corina Machado rompió el silencio sobre el nuevo cargo de la hija de Diosdado Cabello

Estados Unidos

En su tercer día, cierre de Gobierno no ha logrado destrabarse en los EE. UU.: presupuesto de ICE en la mira

Donald Trump

Donald Trump se despachó contra los Grammy y anunció acciones legales: “Son lo peor”

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Calamidad pública es declarada en Córdoba por las lluvias que golpean al departamento

Los desbordamientos de la represa de Urrá y el río Sinú mantienen bajo alerta máxima a los habitantes del departamento.

La casa de los famosos

Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos: “No lo merecía”

La tercera eliminación de la temporada ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Comercio

Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia