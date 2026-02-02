Donald Trump anticipa lo que será su reunión con el presidente Petro: “Cambió su actitud”

El presidente Donald Trump recibirá este martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. en la Casa Blanca a su homólogo Gustavo Petro en un encuentro bilateral que marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países tras semanas e incluso meses de tensión diplomática.

Previo a la reunión, Trump realizó declaraciones desde el despacho oval en las que destacó un ajuste en la actitud del mandatario colombiano: “Ya veremos. Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero después de la redada venezolana se volvió muy amable, cambió mucho de actitud".

Palabras de Trump a Petro

El mandatario norteamericano vinculó directamente este cambio de postura con la operación militar ejecutada el 3 de enero en Venezuela, la cual resultó en la captura y extracción de Nicolás Maduro. Además, enfatizó que el narcotráfico será uno de los temas centrales de la conversación.

El encuentro se desarrollará a puerta cerrada en la Casa Blanca, con la participación de la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña, y un intérprete. Otros funcionarios del gobierno colombiano permanecerán en una sala externa, disponibles para proporcionar información adicional en caso de ser necesario.

Los pormenores de la reunión: todo listo

En esta ocasión, la prensa no tendrá acceso. Sin embargo, se espera que el presidente Petro ofrezca una declaración a los medios de comunicación a las 4:00 p.m. Hasta ese momento se conocerán detalles del que será el primer cara a cara de ambos.

Como antesala, la delegación colombiana preparó una serie de obsequios, incluyendo una canasta con cacao y café. Estos productos fueron elaborados por familias campesinas de Meta, Córdoba, Santander, Arauca y Cauca, que anteriormente se dedicaban a economías ilegales y ahora le apuestan a la legalidad.

Desde el Congreso estadounidense, varios legisladores, tanto republicanos como demócratas, se pronunciaron sobre la importancia del encuentro.

“Espero que haya una conversación constructiva sobre el camino a seguir para estabilizar y asegurar la frontera entre Venezuela y Colombia y las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”, declaró Chris Coons.

La reunión será, quizás, la última gran reunión de Petro afuera, teniendo en cuenta que su mandato acaba en agosto. Además, se dará en lo que ya es el segundo año de Trump en su regreso a la Casa Blanca.